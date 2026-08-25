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РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

Мария Николишин
25 августа 2026, 17:53
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Враг отвел бомбардировщики на отдаленные аэродромы, а основной упор в ударах по Украине перенес на баллистические ракеты.
РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось
Сколько боеспособных Ту-95 и Ту-160 осталось в России / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы:

  • Потеря даже одного стратегического самолета является существенной для РФ
  • ОПК РФ способно лишь ремонтировать Ту-160, а не строить
  • Удары по НПЗ не влияют на вылеты авиации

В составе воздушно-космических сил РФ насчитывается 15 самолетов Ту-160 и 47 Ту-95, из которых боеспособными остаются 13 Ту-160 и 38 Ту-95. Один Ту-95МС способен нести до четырех ракет Х-101, тогда как Ту-160 - до 12 ракет этого типа. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в комментарии УНИАН.

В разведке подчеркнули, что количество боеспособных самолетов дальней авиации сократилось именно в результате огневого воздействия на аэродромы противника. При имеющемся парке самолетов потеря даже одной единицы является для России ощутимой.

видео дня

В то же время противник не утратил способности задействовать авиационный компонент для нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

"После распада СССР противник пытается возобновить производство Ту-160, однако в настоящее время ОПК РФ способен лишь проводить их ремонт и модернизацию. Удары по российским НПЗ не влияют на применение стратегической авиации противника, поскольку военная, в частности авиационная, техника обеспечивается топливом в приоритетном порядке", - отметили в ГУР.

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось
Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Бомбардировщики отводят вглубь территории РФ

Логика размещения дальней авиации изменилась под давлением угрозы со стороны Украины. Для постоянной базировки противник выбрал площадки, максимально удаленные от границ Украины, - это аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Белая" в Иркутской.

Непосредственно перед ударами самолеты перебрасывают ближе к театру боевых действий. По данным разведки, машины перебазируются на "Энгельс-2" в Саратовской области и "Оленья" в Мурманской, откуда они выходят на пусковые рубежи.

Энгельс-2
Энгельс-2 / Инфографика: Главред

Акцент сместился с крылатых ракет на баллистику

Изменилась и структура воздушных кампаний: то, что было основным инструментом в первые годы войны, уступило место другому классу вооружения. Причину такого сдвига в ГУР описывают прямо.

"Интенсивность применения стратегической авиации по объектам на территории Украины несколько снизилась по сравнению с 2022–2024 годами из-за достаточно низкой эффективности крылатых авиационных ракет. Вместо этого с конца прошлого года противник увеличил применение баллистических ракет, поскольку Силы обороны Украины имеют ограниченные возможности для противодействия им", - подытожили в разведке.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Почему РФ все чаще использует баллистические ракеты

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что для атак российская армия задействует практически все доступные средства, способные двигаться по траектории, близкой к баллистической.

По его словам, одним из основных инструментов остаются оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"Противник прекрасно понимает, что баллистика - это наше слабое место. У нас мало противоракет, поэтому Путин этим пользуется. К атакам привлекаются морские "Цирконы" и "Ониксы", северокорейские KN-23, а также зенитные ракеты С-300 и С-400. Кстати, в 2022 году в арсенале России было около 13 тысяч ракет С-300, сейчас их количество значительно сократилось. Но их арсенал не ограничивается исключительно баллистическими ракетами: пользуясь нашим дефицитом противоракет, они применяют все, что имеет схожую траекторию атаки. И этому нужно противодействовать - других вариантов у нас нет", - отметил эксперт.

Российские самолеты - последние новости

Как сообщал Главред, Россия резко увеличила использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и разместила их на нескольких тыловых аэродромах, чтобы более тщательно контролировать воздушное пространство и перехватывать украинские крылатые ракеты.

27 июля в Краснодарском крае России разбился учебно-тренировочный самолет L-39 "Альбатрос". Самолет потерпел крушение во время выполнения учебного полета.

23 июля в Подмосковье во время тренировочного полета разбился российский военный самолёт Су-57. Инцидент произошел в Одинцовском районе. Пилот истребителя успел катапультироваться.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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