Путинистка Кудрявцева удивила своим натянутым лицом и старой шеей.

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Путинистка Кудрявцева перетянула лицо / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как сейчас выглядит Кудрявцева

Что в ней изменилось

В террористической России проходит "съезд" престарелых звезд, который раньше проходил в Юрмале, песенный конкурс "Новая волна".

Поскольку теперь доступ в европейские страны для многих артистов заказан, конкурс перенесли в российскую Казань. И вот именно тут на красной дорожке появилась российская телеведущая, которая готова была лично убивать украинцев, Лера Кудрявцева.

видео дня

Как выглядит путинистка Кудрявцева / Скриншот

Путинистка, впрочем, очень удивила своим постаревшим видом. Ее засняли на видео, как она целует бывшего украинца, композитора Игоря Крутого. На видео видно, как сильно изменилась ведущая.

Как выглядит путинистка Кудрявцева / Скриншот

Ее натянутое лицо видно издалека. Кожа, которую путинистка попыталась спрятать за тонной макияжа, выглядит морщинистой и дряблой.

Как выглядит путинистка Кудрявцева / Скриншот

Лера Кудрявцева о войне

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Лера Кудрявцева призвала к миру и назвала украинцев и русских братьями (позднее пост был удален):

"Господи помоги. Это так страшно, что нет слов! Убереги мирных жителей Украины и России. Спаси Господи. Мы не разные!!!! Мы братья!!! Нет войне. Нет слов, одни слезы."

В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации в террористической России, телеведущая сделала заявление о готовности пойти на фронт:

"И еще раз насчет моей позиции. Гибнут дети, старики, пацаны (с обеих сторон). Сейчас уже реально пишется история. Надеюсь, она будет нужна кому-то. А про ядерную, не дай Бог. Не хочу писать, но придется… Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и, если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны".

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Как сообщал Главред, ранее в США появилась тревожная новость о здоровье бывшего президента США Билла Клинтона.

Ранее также российская певица Анжелика Варум неожиданно пустила слезу во время репетиции в российской Казани.

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О персоне: Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева - российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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