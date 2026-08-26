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Почему 27 августа нельзя поднимать предметы на перекрестках: какой праздник

Виталий Кирсанов
26 августа 2026, 18:45
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Народные приметы 27 августа не советуют поднимать что-либо на перекрестках - вещь может нести негативную энергию.
Какой церковный праздник 27 августа
Какой церковный праздник 27 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 27 августа
  • Что можно делать 27 августа
  • Что нельзя делать 27 августа

В четверг, 27 августа, православные верующие вспоминают преподобного Пимена Великого, а также священномученика Кукшу Печерского и преподобного Пимена Постника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Пимен Великий: история святого

Пимен Великий жил в IV веке в Египте. Вместе с двумя братьями он отказался от мирской жизни и принял монашеский постриг. Святой отличался строгим постом, постоянными молитвами и смирением. Благодаря духовной мудрости он стал наставником для многих монахов, и со временем слава о нем распространилась далеко за пределы монастыря.

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Однако сам Пимен избегал известности. Вместе с учениками он переходил из одной обители в другую, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.

Однажды святого спросили, следует ли скрывать проступок другого человека. В ответ Пимен Великий призвал не осуждать ближних и напомнил, что человек должен быть снисходителен к чужим недостаткам. Главными наставлениями святого стали призывы бояться Бога, постоянно молиться и совершать добрые поступки.

Кукша Печерский и Пимен Постник

В этот же день Церковь чтит память священномученика Кукши Печерского - одного из подвижников Киево-Печерского монастыря. Он проповедовал христианство среди вятичей. Согласно преданию, Кукша обладал даром чудотворения: мог изгонять бесов, вызывать дождь и осушать озера.

За проповедь христианской веры святой принял мученическую смерть. Вместе со своим учеником он был убит язычниками.

В Киево-Печерской обители также подвизался Пимен Постник. Ему приписывают дар исцеления и прозорливости. Согласно церковному преданию, святой заранее знал день своей смерти - за два года до нее.

Когда стало известно о гибели Кукши, Пимен сказал братии: "Сегодня убит наш брат Кукша". В тот же день он скончался. Мощи преподобного Пимена Постника находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что можно делать 27 августа

В народе праздник называют два Пимена или Анфиса Рябинница, в честь мученицы Анфисы Новой, память которой также совершается сегодня.

В этот день продолжают собирать рябину. Ее считали мощным оберегом от сглаза, зависти и несчастий. Перед сбором ягод кланяются дереву в пояс и оставляют часть гроздьев на ветках - запас на зиму для птиц. Из рябины варят варенье, делают настои и наливки, заготавливают ягоды на зиму, чтобы добавлять в чай и лечебные напитки.

Считается, что рябиновое дерево под окном оберегает от людской зависти, а три дерева у дома защищают от пожара. Ломать ветки или портить дерево нельзя: по поверью, тот, кто срубит рябину, вскоре заболеет.

Что нельзя делать 27 августа

Церковь сегодня предостерегает от злости, зависти, жадности, мести, клеветы, сплетен, осуждения и отчаяния - нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным поверьям, в этот день действуют и другие запреты:

  • не стоит совершать крупные покупки - радости они не принесут и быстро придут в негодность;
  • не стоит давать деньги в долг - вернуть их будет трудно;
  • не советуют отправляться в дальнюю дорогу - путь окажется трудным;
  • нельзя сквернословить и ссориться с близкими - брань и конфликты обернутся против самого зачинщика.

Также народные приметы не советуют поднимать что-либо на перекрестках - вещь может нести негативную энергию.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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