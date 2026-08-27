Какой цветок нельзя держать дома: рекомендации специалистов по фэн-шуй

Гортензия в доме, согласно фэн-шуй, может символизировать одиночество и замкнутость. Поэтому этот цветок рекомендуется выращивать на открытом воздухе.

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Какой цветок нельзя держать дома? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какой цветок не рекомендуется держать дома

Почему гортензия попала в список

Что об этом говорит фэн-шуй

Стремление создать гармоничное и сбалансированное пространство побуждает многих украшать дом комнатными растениями. Однако, согласно древней восточной практике фэн-шуй, некоторые декоративные виды символически связывают с нежелательной энергетикой в доме. Главред расскажет об этом подробнее.

Некоторые растения, по представлениям приверженцев фэн-шуй, могут создавать ощущение тягостной атмосферы и препятствовать свободному движению жизненной энергии. Как сообщает издание El Cronista, одним из растений, которое в этой традиции не рекомендуется держать внутри дома, является гортензия.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Энергетика гортензии: одиночество и меланхолия

Согласно принципам фэн-шуй, гортензии символически ассоциируются с энергией одиночества, изоляции и чрезмерной замкнутости. Такие представления связаны преимущественно с внешним видом и символикой растения:

Форма и цвет: пышные соцветия холодных или бледных оттенков в некоторых трактовках связывают с меланхолией и замкнутостью.

пышные соцветия холодных или бледных оттенков в некоторых трактовках связывают с меланхолией и замкнутостью. Блокировка "ци": приверженцы фэн-шуй считают, что определенные растения могут препятствовать свободной циркуляции жизненной энергии "ци" в доме.

приверженцы фэн-шуй считают, что определенные растения могут препятствовать свободной циркуляции жизненной энергии "ци" в доме. Расположение: особенно нежелательным сторонники этой практики считают размещение гортензии в спальне или других помещениях, где стремятся создать атмосферу спокойствия и гармонии.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Какие растения выбирать для дома и где держать гортензии

Фэн-шуй не призывает полностью отказываться от озеленения. Наоборот, в этой традиции рекомендуют обращать внимание на растения, символизирующие рост, процветание и жизненную силу. Для дома часто выбирают виды с крепкими зелеными листьями и вертикальными побегами.

Если вам нравятся гортензии, их можно выращивать в саду, во дворе или на балконе. При этом стоит помнить, что рекомендации фэн-шуй относятся к сфере традиционных и эзотерических представлений и не имеют научного подтверждения. Поэтому выбор растений для дома в первую очередь зависит от личных предпочтений, условий выращивания и особенностей интерьера.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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