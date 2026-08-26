Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

Юрий Берендий
26 августа 2026, 21:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Наблюдатели предупредили о риске ударов по Киеву и области и призвали реагировать на сигналы тревоги.
Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака
Массированный удар по Киеву - наблюдатели назвали опасный период / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Наблюдатели предупреждают о риске удара по Киеву
  • Вероятный массированный обстрел может произойти в течение 48 часов
  • Украинцев призвали реагировать на тревоги и не поддаваться панике

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар по Киеву и Киевской области в течение ближайших 48 часов. О высокой вероятности обстрела сообщили мониторинговые каналы, отслеживающие угрозы ракетных атак на Украину.

В то же время украинцев призывают не поддаваться панике и внимательно следить за официальными сообщениями.

видео дня

"Существует высокая вероятность массированного обстрела Киева и области в течение ближайших 48 часов. Есть предупреждения о вероятности ракетных атак на столичный регион в ближайшее время", - сообщили авторы мониторинговых каналов.

Особое внимание рекомендуется обращать на сигналы воздушной тревоги, если они связаны с угрозой применения баллистического вооружения. В таком случае не стоит медлить с обеспечением безопасности.

"Если будет объявлена тревога из-за угрозы баллистического оружия - не пренебрегайте безопасностью и укрывайтесь в безопасных помещениях. Или, по крайней мере, держитесь подальше от окон", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев призывают сохранять спокойствие и не реагировать на угрозы паникой, поскольку именно этого, по оценке авторов сообщения, добивается Россия.

"Паника - это именно то, чего от нас ждут ка**пы, поэтому отвечаем на это хладнокровием и заботой о себе. Наша ПВО делает свою работу, а мы делаем свою - сохраняем спокойствие и собранность", - отметили мониторы.

Как сообщила Укрзализныця, из-за повышенной воздушной угрозы для столицы движение поездов Kyiv City Express временно приостановлено по указанию мониторинговых групп.

Пассажиров призвали соблюдать меры безопасности во время вынужденной остановки и находиться в укрытиях или на расстоянии 100–200 метров от железнодорожной инфраструктуры.

Движение поездов возобновят после устранения угрозы с воздуха.

Какие цели РФ определила для ударов - комментарий эксперта

Россия может усилить удары по торговым центрам и складам в Украине, пытаясь создать перебои с поставками продовольствия и усилить социальную напряженность. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

По его словам, российская армия может смещать акцент на гражданскую инфраструктуру, связанную с обеспечением населения товарами первой необходимости. Эксперт считает, что такой подход Кремль может рассматривать как способ давления на ситуацию внутри страны.

"Что касается самой зимы, обстрелов, то, как видите, Российская Федерация на сегодняшний день выбрала совершенно иную категорию целей. Они нацеливаются на торговые центры и склады. Они хотят создать ситуацию с перебоями в поставках продовольствия", - пояснил Олег Жданов.

Он убежден, что Москва рассчитывает не только на прямые последствия разрушений, но и на реакцию общества. Среди возможных рисков Жданов называет попытку спровоцировать внутреннюю дестабилизацию.

"Вот в чем заключается главная цель Российской Федерации. А когда не будет продовольствия, они надеются, что у нас начнутся голодные бунты. Это главная цель создания хаоса", - говорит военный эксперт.

Отдельно Жданов обратил внимание на ситуацию в энергетике. По его оценке, после нескольких лет систематических атак Украина смогла накопить опыт оперативного восстановления и адаптировать механизмы работы системы после повреждений.

"Когда случались блэкауты, мы почти сутки сидели без света. А сегодня мы научились, мы создаем когенерацию, мы научились перераспределять мощности. Да, могут быть перебои со светом, но мы все это умеем и знаем, как это переживать", - сказал военный эксперт.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет атакуют Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали о высокой вероятности массированного удара по Киеву и Киевской области. По данным мониторинговых служб, РФ может применить ориентировочно до 30 баллистических ракет и до 10 ракет "Циркон". В перечне вероятных направлений атаки называются районы Антонова, Жулян, Шулявки, Сырца и Позняков, а также Борисполь и Белогородку. Возможные запуски, по данным наблюдателей, могут осуществляться из Брянской и Курской областей РФ и района Миллерово.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о последствиях ночных атак. По информации местных властей, в результате атак в Запорожье погибли два человека.

Кроме того, мониторинговый канал "еРадар" предупредил о повышенном уровне угрозы для крупных торгово-развлекательных комплексов. Мониторы призвали временно воздержаться от посещения ТРЦ Чернигова и Полтавы. В сообщении рекомендовали немедленно направляться в укрытие в случае сигнала воздушной тревоги и не оставаться внутри торговых залов или на открытых парковках.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

22:33Украина
Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известно

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известно

22:21Мир
Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Последние новости

22:33

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

22:21

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известноВидео

22:16

Зачем смешивать уксус и скорлупу: секрет опытных огородников

21:55

Судьба готовит большой подарок — для кого из знаков жизнь станет легче

21:35

Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре - кто они

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
21:20

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:15

Что будет с долларом и евро в сентябре: стоит ли скупать валюту

21:08

Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

20:37

"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военногоВидео

Реклама
20:15

Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

20:14

РФ готовит новые удары по Украине и может пойти на крайние меры — Bloomberg назвало цели

19:58

Зачем тереть зеркала автомобиля сырым картофелем: как работает этот хитрый трюк

19:46

Оккупанты готовят новую эскалацию осенью: почему Константиновка стала ключом к Донетчине

19:33

Умер звезда фильмов "Один дома-2" и "Оно"

19:30

Желтизна и жир на выключателях: как вернуть пластику прежний вид

19:28

Гусеницы исчезнут за считанные дни: огородник рассказал, чего они боятся больше всегоВидео

19:10

Одесса под угрозой изоляции: Коваленко объяснил новую тактику россиянмнение

18:48

Донецк атакуют ракетами, в городе много прилетов: первые детали и последствия ударов

18:45

Почему 27 августа нельзя поднимать предметы на перекрестках: какой праздник

18:30

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Реклама
18:10

Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту — объяснение удивитВидео

17:55

Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

17:50

Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну

17:36

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

17:20

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в МосквуВидео

17:10

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи

17:02

Терехов: Ветераны должны беспрепятственно получать статус, жилье и работу

16:59

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

16:57

Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

16:45

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:44

Класть ли банан в холодильник — подскажет цвет кожуры: как правильно хранить фрукт

16:28

"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

16:20

Сентябрь перевернет всё: кто из знаков зодиака станет счастливчиком месяца

16:10

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:08

Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт: принято решение об усилении Донетчины

15:59

Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа

15:54

Какие вещи пора заменить в осеннем гардеробе 2026: 4 совета стилистаВидео

15:49

Куда исчез колорадский жук в Украине и вернется ли он снова: разъяснения ученой

15:43

Зачем класть деревянную ложку на кастрюлю — истинное назначение

14:30

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

Реклама
14:30

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:27

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

14:06

"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

13:41

Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле домаВидео

13:21

Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президентаВидео

12:51

Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует УкраинуВидео

12:46

Слово "обідитись" является калькой с русского языка: как говорить правильно

12:26

Командиры боевых подразделений Сил обороны Украины, объединившиеся в Христианский корпус, выразили поддержку Кириллу Буданову

12:22

Посудомойка прослужит меньше: какая популярная привычка может навредить технике

12:08

"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в КанадеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости Запорожья
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять