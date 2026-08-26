Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

Наблюдатели предупредили о риске ударов по Киеву и области и призвали реагировать на сигналы тревоги.

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Массированный удар по Киеву - наблюдатели назвали опасный период / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Наблюдатели предупреждают о риске удара по Киеву

Вероятный массированный обстрел может произойти в течение 48 часов

Украинцев призвали реагировать на тревоги и не поддаваться панике

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар по Киеву и Киевской области в течение ближайших 48 часов. О высокой вероятности обстрела сообщили мониторинговые каналы, отслеживающие угрозы ракетных атак на Украину.

В то же время украинцев призывают не поддаваться панике и внимательно следить за официальными сообщениями.

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"Существует высокая вероятность массированного обстрела Киева и области в течение ближайших 48 часов. Есть предупреждения о вероятности ракетных атак на столичный регион в ближайшее время", - сообщили авторы мониторинговых каналов.

Особое внимание рекомендуется обращать на сигналы воздушной тревоги, если они связаны с угрозой применения баллистического вооружения. В таком случае не стоит медлить с обеспечением безопасности.

"Если будет объявлена тревога из-за угрозы баллистического оружия - не пренебрегайте безопасностью и укрывайтесь в безопасных помещениях. Или, по крайней мере, держитесь подальше от окон", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев призывают сохранять спокойствие и не реагировать на угрозы паникой, поскольку именно этого, по оценке авторов сообщения, добивается Россия.

"Паника - это именно то, чего от нас ждут ка**пы, поэтому отвечаем на это хладнокровием и заботой о себе. Наша ПВО делает свою работу, а мы делаем свою - сохраняем спокойствие и собранность", - отметили мониторы.

Как сообщила Укрзализныця, из-за повышенной воздушной угрозы для столицы движение поездов Kyiv City Express временно приостановлено по указанию мониторинговых групп.

Пассажиров призвали соблюдать меры безопасности во время вынужденной остановки и находиться в укрытиях или на расстоянии 100–200 метров от железнодорожной инфраструктуры.

Движение поездов возобновят после устранения угрозы с воздуха.

Какие цели РФ определила для ударов - комментарий эксперта

Россия может усилить удары по торговым центрам и складам в Украине, пытаясь создать перебои с поставками продовольствия и усилить социальную напряженность. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

По его словам, российская армия может смещать акцент на гражданскую инфраструктуру, связанную с обеспечением населения товарами первой необходимости. Эксперт считает, что такой подход Кремль может рассматривать как способ давления на ситуацию внутри страны.

"Что касается самой зимы, обстрелов, то, как видите, Российская Федерация на сегодняшний день выбрала совершенно иную категорию целей. Они нацеливаются на торговые центры и склады. Они хотят создать ситуацию с перебоями в поставках продовольствия", - пояснил Олег Жданов.

Он убежден, что Москва рассчитывает не только на прямые последствия разрушений, но и на реакцию общества. Среди возможных рисков Жданов называет попытку спровоцировать внутреннюю дестабилизацию.

"Вот в чем заключается главная цель Российской Федерации. А когда не будет продовольствия, они надеются, что у нас начнутся голодные бунты. Это главная цель создания хаоса", - говорит военный эксперт.

Отдельно Жданов обратил внимание на ситуацию в энергетике. По его оценке, после нескольких лет систематических атак Украина смогла накопить опыт оперативного восстановления и адаптировать механизмы работы системы после повреждений.

"Когда случались блэкауты, мы почти сутки сидели без света. А сегодня мы научились, мы создаем когенерацию, мы научились перераспределять мощности. Да, могут быть перебои со светом, но мы все это умеем и знаем, как это переживать", - сказал военный эксперт.

Откуда и какими типами ракет атакуют Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали о высокой вероятности массированного удара по Киеву и Киевской области. По данным мониторинговых служб, РФ может применить ориентировочно до 30 баллистических ракет и до 10 ракет "Циркон". В перечне вероятных направлений атаки называются районы Антонова, Жулян, Шулявки, Сырца и Позняков, а также Борисполь и Белогородку. Возможные запуски, по данным наблюдателей, могут осуществляться из Брянской и Курской областей РФ и района Миллерово.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о последствиях ночных атак. По информации местных властей, в результате атак в Запорожье погибли два человека.

Кроме того, мониторинговый канал "еРадар" предупредил о повышенном уровне угрозы для крупных торгово-развлекательных комплексов. Мониторы призвали временно воздержаться от посещения ТРЦ Чернигова и Полтавы. В сообщении рекомендовали немедленно направляться в укрытие в случае сигнала воздушной тревоги и не оставаться внутри торговых залов или на открытых парковках.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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