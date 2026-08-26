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Что будет с долларом и евро в сентябре: стоит ли скупать валюту

Инна Ковенько
26 августа 2026, 21:15
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Сентябрь может стать одним из самых насыщенных месяцев для валютного рынка Украины.
Что будет с курсом валют в сентябре
Что будет с курсом валют в сентябре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В сентябре валютный рынок может стать более динамичным из-за одновременного воздействия нескольких факторов
  • Курс доллара прогнозируют в пределах 44,7–45,4 гривны, евро - 51,5–53 гривны
  • НБУ будет сдерживать чрезмерные курсовые колебания, поэтому резкого обвала гривны пока не ожидается

В начале осени валютный рынок Украины может стать более нестабильным из-за одновременного воздействия нескольких факторов. Среди них - рост спроса на валюту со стороны импортеров, подготовка к отопительному сезону, военные риски и возможное ускорение инфляции.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сентябрь может стать одним из самых насыщенных месяцев для валютного рынка. В то же время резкого обвала гривны пока не ожидают.

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Каким будет курс в сентябре

Лесовой прогнозирует, что в сентябре курс доллара будет находиться в пределах 44,7–45,4 гривны, а евро будет стоить 51,5–53 гривны.

На валютный рынок будет влиять рост спроса со стороны импортеров энергоресурсов, топлива и энергооборудования. Компании уже готовятся к осенне-зимнему периоду, поэтому их валютные потребности могут увеличиваться.

"Среди основных покупателей на межбанковском рынке по-прежнему будут импортеры энергоресурсов, топлива и энергооборудования. Подготовка к осенне-зимнему сезону уже началась, поэтому валютные потребности этого сегмента будут закономерно расти", - отметил Лесовой.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Дополнительным фактором давления может стать ухудшение внешнеторгового баланса. За январь–июль Украина импортировала товаров на 58,1 миллиарда долларов, тогда как экспорт составил 24,1 миллиарда долларов. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами приблизилось к 34 миллиардам долларов.

В то же время валютный рынок может ощутить сокращение валютной выручки экспортеров. На ситуацию также будут влиять военные риски: повреждение логистических центров, складов, АЗС и транспортной инфраструктуры вынуждает бизнес перестраивать маршруты, создавать резервы и увеличивать расходы.

Отдельным фактором остается инфляция. По оценке Лесового, если в августе потребительские цены вырастут примерно на 1,3–1,5%, а в сентябре - еще примерно на 1%, то осенью годовая инфляция может приблизиться к 10,1–10,3%.

Рост цен может повлиять и на валютные настроения населения и бизнеса. При более высокой инфляции спрос на доллар и евро как инструмент сохранения сбережений может усилиться. В то же время, по словам эксперта, оснований ожидать неконтролируемого ослабления гривны пока нет.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, в четверг, 27 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро подешевели, а злотый - подорожал.

Ранее мы писали, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет. Резкое подорожание доллара возможно лишь в случае серьезного ухудшения экономической или военной ситуации либо возникновения внешнего шока.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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