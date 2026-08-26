Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

Украинскую ПВО могут усилить четырьмя комплексами SAMP/T.

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Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Общая стоимость помощи оценивается почти в 3 млрд евро

Финансировать поставки будут за счет европейских кредитных механизмов

Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в основу которого могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны. По данным итальянского издания La Repubblica, решение о поддержке правительство страны якобы приняло несколько недель назад, а официально оформить ее планируют в специальном указе.

Ожидается, что поставленное вооружение Украина сможет начать использовать уже в октябре. Главной частью нового пакета должны стать четыре батареи SAMP/T NG - современные системы ПВО, предназначенные в том числе для перехвата баллистических ракет. Вместе с комплексами Киеву могут передать ракеты-перехватчики Aster 30.

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Кроме того, пакет, по информации издания, будет включать семь радаров большой дальности. Шесть из них произведет французская компания Thales, еще один - итальянская Leonardo. Общая стоимость помощи оценивается почти в 3 млрд евро. Финансировать поставки планируют за счет европейских кредитных механизмов.

Производство Aster 30 в Украине

Как утверждает La Repubblica, подготовка нового пакета связана с договоренностями между Италией и Францией, достигнутыми в июле. Обе страны участвуют в совместном производстве комплексов SAMP/T и ракет Aster 30, которые предназначены для защиты от воздушных и ракетных угроз.

Отдельно рассматривается возможность разрешить Украине самостоятельно производить перехватчики Aster 30 N1BT. Соответствующее решение могут совместно принять Париж и Рим.

Производство ракет непосредственно на украинской территории позволит в перспективе сократить зависимость Киева от поставок готовых боеприпасов из европейских стран.

У Украины уже есть две батареи SAMP/T

Сейчас украинские Силы обороны располагают двумя батареями SAMP/T, которые ранее передали Италия и Франция. По информации La Repubblica, системы уже продемонстрировали эффективность в боевых условиях.

Однако с лета 2025 года возникли сложности с обеспечением этих комплексов боеприпасами. Запасы ракет Aster 30 у Италии и Франции значительно сократились, что ограничивало возможности дальнейших поставок Украине.

Теперь европейские страны намерены увеличить производство перехватчиков. Часть новых ракет Италия рассчитывает передать Украине уже до октября. Они должны пополнить боекомплект уже имеющихся SAMP/T и обеспечить работу новых комплексов, которые планируется развернуть.

ЗРК SAMP T / Инфографика: Главред

Что ждет Украину зимой - комментарий политолога

Даже если США предоставят Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для Patriot, быстро компенсировать дефицит средств ПВО не удастся. Запуск такого производства потребует не месяцев, а нескольких лет. Об этом сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Показателен опыт Германии, которая уже обладает развитой оборонной промышленностью, финансированием и необходимыми специалистами. По словам Золотарева, даже в таких условиях создание предприятия по выпуску современной версии ракет-перехватчиков оказалось длительным процессом.

"В Германии было налажено производство ракет-перехватчиков для Patriot более ранней версии - PAC-2. А предприятие по производству PAC-3 начали строить два года назад, но завод, несмотря на имеющийся технологический и инженерный потенциал, деньги, специалистов, заработает только в конце этого года", - отметил Золотарёв.

Поставки ракет для Patriot - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет для систем Patriot в преддверии зимы. Министр отметил, что продолжается поиск ракет PAC-2 и PAC-3 и что партнеры подают "правильные сигналы". Он назвал минимально необходимым количеством не менее 300 перехватчиков для перезимовки.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что получение разрешения США на производство высокотехнологичного оружия зависит от изменения позиции президента США. Андрей Золотарев подчеркнул, что получение лицензии на Patriot потребует урегулирования внешнеполитических условий. Производство, по его словам, потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы.

Украина получила новые ракеты для систем Patriot, ракеты AIM, а также подтверждение о передаче нескольких систем противовоздушной обороны Crotale с боеприпасами. В то же время Киев договаривается с партнерами о новых финансовых, энергетических и оборонных пакетах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Система ПВО SAMP/T - что о ней известно SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения - до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд. 27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине. 15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T. В июне 2023 года в Украине развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

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