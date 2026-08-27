В Киеве ночью гремели взрывы, РФ ударила дронами и баллистикой: что известно

Обломки сбитых целей упали в двух районах города.

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Взрывы в Киеве - столицу атаковали ракетами и БПЛА / Коллаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, ua.depositphotos.com

Кратко:

Киев атаковали дроны и баллистические ракеты

Падение обломков зафиксировано в двух районах

Обломки упали во дворе дома и возле школы

В ночь на 27 августа в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе дронов. После трех часов ночи появилась информация о баллистической ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что Подольском и Шевченковском районах Киева зафиксировано падение обломков.

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"В Подольском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении КГВА в 03:43.

В 04:15 в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

"Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до тревоги", - призвали власти.

Позже стало известно, что в Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения.

Стоит отметить, что в 06:38 в Киеве снова был слышен звук взрыва. Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении столицы.

В 07:20 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Мониторинговый канал monitor сообщил, что ночью оккупанты применили четыре баллистические ракеты (9м723/РМ-48У из Брянска) по Киеву.

Кроме того, по приблизительным оценкам армия РФ применил для атаки по территории Украины:

4 баллистические ракеты KN-23 по Запорожью, Павлограду, Каменскому, Кременчугу и Кривому Рогу;

2 баллистические ракеты "Искандер" (из Таганрога) по Запорожью;

1× гиперзвуковую ракету 3м22 "Циркон" в направлении Полтавы;

16× малогабаритных крылатых ракет "Бандероль" (около 13 единиц по Одессе и 3 единицы по маршруту Каменское – Кривой Рог – Покров);

3 сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" по Одесской области (Черноморск, Южное);

4 управляемые авиабомбы УМПБ-5 по Черноморску (Одесчина).

приблизительно 120 ударных БпЛА (в т.ч. значительное количество реактивных Герань-3/Герань-4) в направлении Киевщины (в частности, Броварского района, Одесщины, Днепропетровщины, Черкасщины, Полтавщины и Черниговщины).

дрон "Герань-5" инфографика / Инфографика: Главред

Россия готовит новый массированный удар по Киеву

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар по Киеву и Киевской области в течение ближайших 48 часов. О высокой вероятности обстрела сообщили мониторинговые каналы вечером 26 августа.

Особое внимание рекомендуется обращать на сигналы воздушной тревоги, если они связаны с угрозой применения баллистического вооружения. В таком случае не стоит медлить с обеспечением безопасности.

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