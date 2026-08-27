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Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм

Анна Косик
27 августа 2026, 07:49
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Исследователи прогнозируют усиление геомагнитной активности в ближайшие дни.
Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм
Прогноз магнитных бурь на 27–29 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы сегодня магнитная буря
  • Когда начнётся геомагнитный шторм G2

Геомагнитная активность на Земле заметно повысится в ближайшие несколько дней. По данным meteoagent, К-индекс сегодня, 27 августа, составляет 4,3, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям.

Но при этом резонанс Шумана, определяющий фоновые возмущения во время магнитной бури, находится на зеленом уровне. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню С5.

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Однако в ближайшие двое суток ситуация существенно изменится. Предварительно, 28 и 29 августа К-индекс повысится до 5,7, то есть до красного уровня, что означает умеренный геомагнитный шторм.

Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм
Геомагнитная активность 27–29 августа / фото: скриншот

По данным британской геологической службы, с 27 по 29 августа магнитные бури будут ежедневно обрушиваться на Землю. Но если 27–28 августа ожидается геомагнитный шторм уровня G1, то уже 28–29 августа Землю накроет магнитная буря уровня G2.

Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм
Магнитные бури 27–29 августа / фото: скриншот

Пока неизвестно, как долго Земля будет находиться под воздействием магнитных бурь и когда геомагнитная активность стабилизируется.

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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