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"Простите нас": Потап и Настя Каменских попали в громкий скандал из-за видео

Кристина Трохимчук
27 августа 2026, 09:59
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Артисты опубликовали "шуточный" ролик о свободе, вызвав возмущение украинцев.
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя - скандал / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какой ролик сняли Потап и Настя Каменских
  • Что именно возмутило пользователей сети

Украинские исполнители Потап и Настя Каменских, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения, оказались в центре очередного скандала. На своей официальной странице в Instagram звезды опубликовали видеоролик, в котором затронули языковой вопрос и понятие "свободы", чем вызвали мощную волну критики.

Контент состоит из двух контрастных частей. В первой артисты предстают в домашней одежде, корчатся и симулируют мучения под надпись на русском языке: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как…".

видео дня
Потап и Настя мучаются от критики
Потап и Настя мучаются от критики / скрин из видео

Спустя несколько секунд кадр резко меняется: уже в следующей части Потап и Настя улыбаются, танцуют в летних нарядах на роскошной яхте в море, а на экране появляется единственный короткий текст заглавными буквами - "Свобода".

Подписчики и украинская аудитория не оценили юмор звездной пары и посчитали подобную подачу неуместной и высокомерной. В комментариях под публикацией мгновенно разгорелась бурная дискуссия.

Потап и Настя на яхте
Потап и Настя на яхте / скрин из видео

"Ужас… это выглядит как открытая, наглая, высокомерная насмешка над всей Украиной"

"Свобода - это когда не путают выбор с ответственностью, а украинский сегодня - это не принуждение, а позиция"

"Тогда зачем было в интервью говорить, что больше никогда не будете петь на русском?"

Напомним, что ранее под волну критики попала и певица Оля Полякова. После видео с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале она получила возмущения в соцсетях и на интервью взорвалась возмущениями, сравнив Украину с "концлагерем".

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Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу поделилась трогательными подробностями личной жизни. В эфире певица, которая предпочитает не показывать публике своего мужа, откровенно рассказала о его самых красивых и романтичных поступках.

Также принц Гарри и Меган Маркл верулись в Великобританию, но не намерены окончательно прощаться со своей жизнью в США. Супруги сохранят особняки в Калифорнии и Португалии, подчеркнув, что отныне им нравится формат "международной семьи".

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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