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Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

Анна Косик
27 августа 2026, 10:15
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Оккупанты терроризировали область всю ночь.
Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады
В Киевской области продолжается ликвидация последствий ночного обстрела / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и видео в соцсетях

Что сообщил Ткаченко:

  • Россия атаковала Киевскую область
  • Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах области
  • В результате российского обстрела есть пострадавшие

Страна-агрессор Россия всю ночь на 27 августа атаковала Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его данным, в Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведется его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы.

видео дня

Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.

"В результате вражеской атаки на Киевскую область пострадали два жителя Бориспольского района. 15-летней девушке и 73-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализации они не требуют", - добавил Ткаченко.

Какими ракетами РФ может атаковать Украину - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Россия продолжает расширять возможности для нанесения ударов по Украине с использованием северокорейских баллистических ракет.

Москва получила около 50 ракет KN-23, KN-24 и модернизированных KN-30. Особое внимание эксперты обращают на KN-30, которую также называют Hwansong-11C. Это модернизированная версия KN-23, способная, согласно имеющимся данным, нести боеголовку массой до 2500 кг.

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C
KN-30 / Инфографика: Главред

Российские обстрелы 27 августа - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 27 августа Россия атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, 258 ударными БПЛА различных типов, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на столицу 27 августа в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывная волна выбила окна в муниципальном медицинском учреждении.

Накануне стало известно, что более 7 часов Одесская область находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно наносили удары ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре региона.

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О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, председатель Киевской областной государственной администрации, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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