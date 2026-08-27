Одежда высохнет в два раза быстрее: поможет хитрый трюк японских хозяек

Этот способ не требует ни специального оборудования, ни затрат - нужно лишь изменить порядок вещей на сушилке.

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Простой японский способ сушки белья / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему японский метод сокращает время сушки на 30–45%

Как правильно развешивать белье на сушилке

Летом белье сохнет очень быстро, но в дождливые дни или с приближением холодного времени года этот процесс занимает гораздо больше времени. Чтобы одежда не висела на сушилке днями, можно воспользоваться хитрой японской методикой.

Главред решил разобраться, как высушить одежду в два раза быстрее.

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Как развешивать белье по японскому методу

Правильное развешивание белья способно сократить время сушки на 30–45% без какого-либо дополнительного оборудования или затрат электроэнергии. Речь идет о так называемом японском методе, основанном на одном принципе: вещи не должны перекрывать друг друга и должны иметь максимум свободного пространства на сушилке, пишет Deccoria.

Схема расположения проста. Длинные вещи - брюки, свитера, большие полотенца - вешают на внешние секции конструкции, а футболки, нижнее белье и мелкие предметы одежды оставляют для центра.

Логика метода чисто физическая: длинная одежда по краям не затеняет более короткие вещи внутри, между ними остается зазор, воздух свободно проходит сквозь ткань, а влага испаряется быстрее.

Стоит ли полностью заполнять сушилку

Наиболее заметная разница проявляется именно на плотных материалах. Свитер или брюки, прижатые к соседней одежде на одной ступени, сохнут значительно дольше, чем те, которым оставили запас места. Поэтому заполнять сушилку до последней ступени не стоит.

Результат улучшают и небольшие изменения в самой технике развешивания. Рубашки, блузки и платья лучше вешать на вешалки - это сохраняет форму ткани и обеспечивает доступ воздуха; пуговицы рекомендуется расстегнуть, а воротник поднять. Брюки не должны плотно прилегать друг к другу.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Где лучше ставить сушилку в дождливую погоду

В сырую погоду ключевым моментом становится расположение самой сушилки: ее ставят там, где воздух свободно циркулирует, и дополнительно направляют на белье небольшой вентилятор. Регулярное проветривание комнаты обязательно даже тогда, когда работает отопление.

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