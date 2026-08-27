Одежда высохнет в два раза быстрее: поможет хитрый трюк японских хозяек

Вы узнаете:
- Почему японский метод сокращает время сушки на 30–45%
- Как правильно развешивать белье на сушилке
Летом белье сохнет очень быстро, но в дождливые дни или с приближением холодного времени года этот процесс занимает гораздо больше времени. Чтобы одежда не висела на сушилке днями, можно воспользоваться хитрой японской методикой.
Главред решил разобраться, как высушить одежду в два раза быстрее.
Как развешивать белье по японскому методу
Правильное развешивание белья способно сократить время сушки на 30–45% без какого-либо дополнительного оборудования или затрат электроэнергии. Речь идет о так называемом японском методе, основанном на одном принципе: вещи не должны перекрывать друг друга и должны иметь максимум свободного пространства на сушилке, пишет Deccoria.
Схема расположения проста. Длинные вещи - брюки, свитера, большие полотенца - вешают на внешние секции конструкции, а футболки, нижнее белье и мелкие предметы одежды оставляют для центра.
Логика метода чисто физическая: длинная одежда по краям не затеняет более короткие вещи внутри, между ними остается зазор, воздух свободно проходит сквозь ткань, а влага испаряется быстрее.
Стоит ли полностью заполнять сушилку
Наиболее заметная разница проявляется именно на плотных материалах. Свитер или брюки, прижатые к соседней одежде на одной ступени, сохнут значительно дольше, чем те, которым оставили запас места. Поэтому заполнять сушилку до последней ступени не стоит.
Результат улучшают и небольшие изменения в самой технике развешивания. Рубашки, блузки и платья лучше вешать на вешалки - это сохраняет форму ткани и обеспечивает доступ воздуха; пуговицы рекомендуется расстегнуть, а воротник поднять. Брюки не должны плотно прилегать друг к другу.
Где лучше ставить сушилку в дождливую погоду
В сырую погоду ключевым моментом становится расположение самой сушилки: ее ставят там, где воздух свободно циркулирует, и дополнительно направляют на белье небольшой вентилятор. Регулярное проветривание комнаты обязательно даже тогда, когда работает отопление.
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Об источнике: Deccoria
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