Встроенные конструкции во всю высоту помещения позволяют превратить целую стену в систему хранения и одновременно визуально разгрузить комнату.

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Почему классические шкафы уходят в прошлое / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему встроенные шкафы вытесняют классические модели

Как большой шкаф визуально не уменьшает комнату

Что хранить на верхних полках

Встроенные шкафы от пола до потолка вытесняют из жилых помещений классические отдельно стоящие модели - последние почти не встречаются в современных интерьерах. Главный аргумент в пользу нового формата - более эффективное использование пространства и меньшее скопление пыли на мебели, а в компактных квартирах каждый сантиметр для хранения имеет решающее значение, пишет Newsweek Romania.

Проблема стандартных конструкций в том, что они обычно не доходят до потолка. В оставшемся зазоре со временем оказываются чемоданы, коробки, сумки и вещи, к которым хозяева обращаются крайне редко, - именно из-за этого помещение производит впечатление перегруженного.

Конструкция на всю высоту решает эту проблему: целую стену можно отвести под систему хранения, а ровные поверхности и фасады без лишнего декора создают эффект, будто шкаф является частью самой комнаты. Чаще всего такое решение выбирают для спален, коридоров и небольших квартир, но его всё активнее применяют в гостиных, домашних кабинетах и даже на кухнях.

Внутреннее пространство распределяют по принципу частоты использования. Верхний ярус отводят под чемоданы, зимнюю одежду, постельное белье, запасные одеяла и сезонные предметы, к которым приходится доставать несколько раз в год. Среднюю зону отводят под одежду, а нижнюю организуют с помощью ящиков, корзин или полок.

Отдельное преимущество - отсутствие открытой горизонтальной поверхности сверху. Пыли просто некуда оседать.

Почему большой шкаф не "съедает" пространство

Опасения, что массивная конструкция вдоль стены сделает комнату меньше, на практике не подтверждаются - при условии, что она грамотно вписана в интерьер. Фасады в цвет стен, лаконичная фурнитура или дверцы без видимых ручек позволяют большому шкафу органично раствориться в помещении.

Вместо нескольких разнородных комодов, шкафов и полок владелец получает одну сплошную однородную плоскость. Меньшее количество отдельных предметов мебели само по себе уменьшает визуальный беспорядок.

Тот же принцип работает и на кухне

Кухонные гарнитуры переживают аналогичную трансформацию. Высокие модули, над которыми годами скапливалась пыль, уступают место шкафам, доходящим до потолка.

Верхние полки отводятся под посуду и бытовую технику, в которых возникает потребность нечасто, тогда как предметы повседневного использования остаются в зоне досягаемости. Объем хранения увеличивается, хотя площадь, которую мебель занимает на полу, не увеличивается.

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Об источнике: Newsweek Romania Newsweek Romania (newsweek.ro) - это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.

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