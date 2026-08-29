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Классические шкафы могут уйти в прошлое: какое решение делает дом просторнее

Дарья Пшеничник
29 августа 2026, 14:32
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Встроенные конструкции во всю высоту помещения позволяют превратить целую стену в систему хранения и одновременно визуально разгрузить комнату.
Классические шкафы могут уйти в прошлое: какое решение делает дом просторнее
Почему классические шкафы уходят в прошлое / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему встроенные шкафы вытесняют классические модели
  • Как большой шкаф визуально не уменьшает комнату
  • Что хранить на верхних полках

Встроенные шкафы от пола до потолка вытесняют из жилых помещений классические отдельно стоящие модели - последние почти не встречаются в современных интерьерах. Главный аргумент в пользу нового формата - более эффективное использование пространства и меньшее скопление пыли на мебели, а в компактных квартирах каждый сантиметр для хранения имеет решающее значение, пишет Newsweek Romania.

Проблема стандартных конструкций в том, что они обычно не доходят до потолка. В оставшемся зазоре со временем оказываются чемоданы, коробки, сумки и вещи, к которым хозяева обращаются крайне редко, - именно из-за этого помещение производит впечатление перегруженного.

Конструкция на всю высоту решает эту проблему: целую стену можно отвести под систему хранения, а ровные поверхности и фасады без лишнего декора создают эффект, будто шкаф является частью самой комнаты. Чаще всего такое решение выбирают для спален, коридоров и небольших квартир, но его всё активнее применяют в гостиных, домашних кабинетах и даже на кухнях.

Внутреннее пространство распределяют по принципу частоты использования. Верхний ярус отводят под чемоданы, зимнюю одежду, постельное белье, запасные одеяла и сезонные предметы, к которым приходится доставать несколько раз в год. Среднюю зону отводят под одежду, а нижнюю организуют с помощью ящиков, корзин или полок.

Отдельное преимущество - отсутствие открытой горизонтальной поверхности сверху. Пыли просто некуда оседать.

Почему большой шкаф не "съедает" пространство

Опасения, что массивная конструкция вдоль стены сделает комнату меньше, на практике не подтверждаются - при условии, что она грамотно вписана в интерьер. Фасады в цвет стен, лаконичная фурнитура или дверцы без видимых ручек позволяют большому шкафу органично раствориться в помещении.

Вместо нескольких разнородных комодов, шкафов и полок владелец получает одну сплошную однородную плоскость. Меньшее количество отдельных предметов мебели само по себе уменьшает визуальный беспорядок.

Тот же принцип работает и на кухне

Кухонные гарнитуры переживают аналогичную трансформацию. Высокие модули, над которыми годами скапливалась пыль, уступают место шкафам, доходящим до потолка.

Верхние полки отводятся под посуду и бытовую технику, в которых возникает потребность нечасто, тогда как предметы повседневного использования остаются в зоне досягаемости. Объем хранения увеличивается, хотя площадь, которую мебель занимает на полу, не увеличивается.

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Об источнике: Newsweek Romania

Newsweek Romania (newsweek.ro) - это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.

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