Слово "высыпаться" употребляют неправильно: как на украинском говорить о сне

Некоторые привычные слова украинцы могут употреблять не совсем правильно.

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Сон, Виктор Дяченко / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Правильно ли говорить "хорошо выспаться"

Какое слово нужно использовать, когда речь идет о сне

Почему слово "выспаться" имеет совсем другое значение

В украинском языке есть немало слов, которые из-за привычки могут казаться правильными, хотя в конкретном значении их использовать не стоит. Одно из таких слов - "выспаться".

Главред выяснил, как правильно говорить о сне.

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Правильно ли говорить "высыпаться"

Ведущий и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко обратил внимание на распространённую фразу "как нужно спать, чтобы выспаться". По его словам, в этом случае использовано слово, которое имеет совсем другое значение.

"Скажу вам честно и сразу. Чтобы выспаться, нужно спать либо очень плохо, либо на потолке", - пошутил ведущий.

Он пояснил, что ответ можно найти в толковом словаре.

"Слово "высыпаться" означает, сипя, выпадать из чего-либо. Например, как песок или сахар", - отметил Дяченко.

То есть "высыпаться" можно буквально, как из пакета высыпается сахар. А вот для описания качественного сна это слово, по его словам, не подходит.

Как правильно говорить о сне

Когда речь идет о том, что человек достаточно спит и отдыхает, нормативным вариантом является слово "высыпляться".

"Когда речь идет о сне, мы используем глагол "высыпляться". Что сделать? Я хочу выспаться. Мне нужно высыпаться", - пояснил языковед.

В то же время в длительном значении правильно сказать: "Необходимо хорошо высыпаться". Таким образом, вместо привычного "надо хорошо выспаться" филолог советует использовать форму "надо хорошо высыпаться".

Видео Виктора Дяченко / Фото: скриншот

Видео с объяснением того, как правильно говорить о сне, можно посмотреть по ссылке.

Что не так со словом "засыпать"

Дяченко также обратил внимание на ещё одно слово, которое может вызвать сомнения, - "засыпать". Он отметил, что словарь действительно фиксирует слово "засыпать" с пометкой, поскольку это синоним популярной формы слова "засынать". Однако основное значение слова "засыпать" связано вовсе не со сном.

"Первое значение слова "засыпать" - это заполнять что-либо сыпучим материалом. Например, засыпать яму песком", - пояснил он.

По его словам, форма "засыпать" в значении "засынать" также зафиксирована в словарях, поэтому считать её автоматически ошибочной не стоит.

Он призвал украинцев постепенно возвращать нормативные формы в свой словарный запас. Например, вместо конструкции "как нужно спать, чтобы выспаться" можно сказать "советы для крепкого сна".

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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