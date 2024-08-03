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"Светится как новогодняя елка": появились снимки последствий удара по аэродрому "Морозовск"

Руслана Заклинская
3 августа 2024, 19:06
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На аэродроме "Морозовск" в РФ зафиксированы масштабные очаги пожаров, разрушения значительные.
'Светится как новогодняя елка': появились снимки последствий удара по аэродрому 'Морозовск'
На аэродроме Морозовск в РФ масштабные пожары / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/DeepStateUA

Украинские силы обороны в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта, об этом свидетельствуют данные спутниковой системы фиксации пожаров Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, которые опубликовал OSINT-аналитик Tendar и DeepState.

"Снимки низкого качества, хоть и несколько облачные, однако наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома", - отметили в DeepState.

Также на снимках видно, что российские оккупанты оперативно убрали самолеты со стоянки рядом со складами. Однако точная степень повреждений авиатехники пока не установлена.

видео дня

Как отметил Tendar, аэродром на карте "светится как новогодняя елка" из-за многочисленных взрывов. На местах ударов видны крупные очаги пожаров, охватившие аэродром. По его словам, некоторые части базы закрыты облаками, поэтому повреждения могут быть значительно больше, чем видно на суммарных снимках.

"Кажется, что по всему объекту (были - Главред) взрывы", - говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Морозовск" - что известно

Напомним, ночью 3 августа беспилотники атаковали военный аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. На удара возник пожар. Загорелись склады с боеприпасом и цистерны с топливом.

Также утром Генштаб ВСУ подтвердил удар по военному аэродрому Морозовск. Военные уточнили, что украинские защитники также били и по нефтебазам в Белгородской и Курской областях.

Позже СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны заявили, что беспилотники военной разведки Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области. Склад обеспечивал военные подразделения РФ на оккупированном Донбассе.

Как сообщал Главред, беспилотники СБУ поразили на военном аэродроме Морозовск в стране-агрессоре России средства ПВО, авиационную технику и склады с управляемыми авиабомбами.

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беспилотники война России и Украины атака дронов
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