В России арестовали еще одного командира: в ISW назвали 'интересную' причину

В России арестовали командира оккупантов Дмитрия Пешкова. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это связано с неудачами на фронте.

В ISW со ссылкой на российские СМИ отмечается, что правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине, в чем он не признал себя виновным.

"Арест Пешкова, вероятно, является частью согласованных усилий Кремля по устранению высокопоставленных российских чиновников из Минобороны РФ, потенциально для того, чтобы косвенно наказать командование за неудачи войск или сохранить кадры лояльных и покладистых офицеров внутри ведомства", - добавляют аналитики.

Также сообщается, что подразделения 144-й мотострелковой дивизии вели наступательные действия в районе Терны - Невское Луганской области и недавно потеряли часть территории из-за контратак ВСУ в этом районе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.