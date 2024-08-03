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В России арестовали еще одного командира: в ISW назвали "интересную" причину

Мария Николишин
3 августа 2024, 10:26
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Правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине.
В России арестовали еще одного командира: в ISW назвали 'интересную' причину
В России арестовали еще одного командира / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

В России арестовали командира оккупантов Дмитрия Пешкова. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это связано с неудачами на фронте.

"Российские власти 2 августа арестовали бывшего заместителя начальника тыла 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Московского военного округа (МВО) полковника Дмитрия Пешкова", - говорится в отчете.

В ISW со ссылкой на российские СМИ отмечается, что правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине, в чем он не признал себя виновным.

видео дня

"Арест Пешкова, вероятно, является частью согласованных усилий Кремля по устранению высокопоставленных российских чиновников из Минобороны РФ, потенциально для того, чтобы косвенно наказать командование за неудачи войск или сохранить кадры лояльных и покладистых офицеров внутри ведомства", - добавляют аналитики.

Также сообщается, что подразделения 144-й мотострелковой дивизии вели наступательные действия в районе Терны - Невское Луганской области и недавно потеряли часть территории из-за контратак ВСУ в этом районе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационные войска агрессора России достигли продвижения вблизи Торецка, Нью-Йорка и Железного на Донетчине. Враг может попытаться организовать окружение группировок Сил обороны Украины.

Институт изучения войны сообщил, что страна-агрессор Россия прилагает максимум усилий, чтобы сорвать планы Украины относительно возможного контрнаступления ВСУ.

Кроме того, в Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери.

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