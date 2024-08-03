В России арестовали еще одного командира: в ISW назвали 'интересную' причину

Правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине.

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В России арестовали еще одного командира / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

В России арестовали командира оккупантов Дмитрия Пешкова. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это связано с неудачами на фронте.

"Российские власти 2 августа арестовали бывшего заместителя начальника тыла 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Московского военного округа (МВО) полковника Дмитрия Пешкова", - говорится в отчете.

В ISW со ссылкой на российские СМИ отмечается, что правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине, в чем он не признал себя виновным.

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"Арест Пешкова, вероятно, является частью согласованных усилий Кремля по устранению высокопоставленных российских чиновников из Минобороны РФ, потенциально для того, чтобы косвенно наказать командование за неудачи войск или сохранить кадры лояльных и покладистых офицеров внутри ведомства", - добавляют аналитики.

Также сообщается, что подразделения 144-й мотострелковой дивизии вели наступательные действия в районе Терны - Невское Луганской области и недавно потеряли часть территории из-за контратак ВСУ в этом районе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационные войска агрессора России достигли продвижения вблизи Торецка, Нью-Йорка и Железного на Донетчине. Враг может попытаться организовать окружение группировок Сил обороны Украины.

Институт изучения войны сообщил, что страна-агрессор Россия прилагает максимум усилий, чтобы сорвать планы Украины относительно возможного контрнаступления ВСУ.

Кроме того, в Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери.

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