У российской армии на фронте наметилась огромная проблема - Жданов

Ситуация с техникой у РФ будет только ухудшаться. Пока что командование РФ перекрывает нехватку бронетехники "мясными" штурмами.

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Истощение России предвидится многими экспертами уже в 2025 году / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Оккупанты пока не чувствуют нехватку бронетехники, хотя она уже есть, так как командование РФ предпочитает "мясные штурмы", а только затем — если штурм удался — выпускает на поле боя тяжелую технику, рассказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

Нехватку техники у ВС РФ Жданов описал как "большой, даже огромной".

В то же время Россия пытается выдавливать украинских военных за счет преимущества в авиации, "и это неимоверно страшное для нас", сказал Жданов.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

"А так, они берегут технику, как зеницу ока", — отметил эксперт.

По его словам, у россиян крайне мало боевых бронированных машин.

"Допустим, танковая рота у них – это не 10 танков, как положено по штату, а в лучшем случае 4-5, а то и меньше, но всё равно это у них считается танковой ротой", — подчеркнул Жданов.

Дальше ситуация с техникой у армии РФ будет хуже, предвидит эксперт.

"Пока что у них хватает артиллерии на хранении. Но они уже добрались до таких вещей, как пушка М-46 130-миллиметровая, которую в конце 70-х годов Советский Союз снял с вооружения и поставил на хранение. Это корабельная пушка дальностью 18 км. Добрались они и до гаубиц Д-1 с дальностью стрельбы 11,5 км, калибр 152. На некоторых направлениях у россиян основным танком стал Т-62", — сказал Жданов.

Эксперт допустил появление на поле боя даже старейшей модели танков Т-34.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Как писал The Economist, истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году. Больше всего, отмечают аналитики, проблема для России заключается в танках и другой тяжелой техники.

Армия Украины имеет потенциал истощать войска агрессора РФ еще 2 года, но реализовать подобные планы будет сложно без западных союзников. Россия к 2026 году исчерпает большую часть запасов своей военной техники, предсказывал, в свою очередь, Forbes.

В настоящее время усилить наступление ВС РФ на указанном участке больше нечем — все резервы, подготовленные для Торецкого направления, были брошены на прорыв в районе Нью-Йорка. По словам военного эксперта Олега Жданова, у России истощены силы — "оперативного резерва больше нет".

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