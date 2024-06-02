Путин пошел "по плану" Пригожина: будущее Герасимова под вопросом – CNN

Глава Кремля Владимир Путин пытается найти "стратегию победы" в войне против Украины и в противостоянии с Западом, написали американские журналисты.

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Герасимова могут отправить в отставку - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот YouTube

Кремлевский руководитель Владимир Путин проводит чистки в Министерстве обороны оккупантов России, поскольку ищет возможность так называемой стратегии победы в войне против Украины и в противостоянии с западным миром. Фактически он реализовывает планы, о которых говорил главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

В материале CNN говорится о том, что чистки в МО – это не борьба с коррупцией, а попытка оптимизировать работу оккупационного военного ведомства.

"Над этим потрясением нависает призрак Евгения Пригожина. Перед смертью он выражал ненависть к Шойгу и российскому генералу Валерию Герасимову с помощью ненормативной лексики, обвиняя их и министерство в коррупции и некомпетентности… Путин, вероятно, ждал своего переизбрания российским народом в марте, прежде чем взяться за министерство обороны", - сказано в статье. видео дня

Также указывается, что судьба начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, которого Пригожин критиковал также рьяно, как и Сергея Шойгу, под вопросом. Герасимова могут отправить в отставку, но найти новую должность так же легко, как и Шойгу, вряд ли получится.

Кто такой Валерий Герасимов Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года. Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года. Находится под санкциями в ЕС, Канаде и Украине, пишет Википедия.

Отставка Шойгу и кадровые изменения Путина – главные новости:

12 мая стало известно, что Владимир Путин принял решение отправить в отставку Шойгу и Патрушева. Шойгу занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Ранее занимавший эту должность Патрушев стал помощником президента.

Вместо Шойгу Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова. Ведомством теперь руководит экономист. Белоусова называют человеком Путина.

Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше, отметили аналитики американского Института изучения войны. За месяц арестовали четырех генералов, среди которых соратники Шойгу – Тимур Иванов и Юрий Кузнецов, главный кадровик МО.

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