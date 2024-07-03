Войну может прекратить один телефонный звонок: президент Финляндии раскрыл детали

Александр Стубб призвал Европу усилить поддержку Украины, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал.

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Си Цзиньпин выиграет от прекращения путинской войны в Украине, считает Александр Стубб/ Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну РФ против Украины "одним телефонным звонком", поскольку зависимость России от Китая очень велика.

По его словам, если бы Пекин призвал Кремль начать мирные переговоры, то у РФ не было бы другого выбора, пишет Bloomberg.

"Россия сейчас настолько зависит от Китая… Один телефонный звонок от Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис. Если бы он сказал: "Время начать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У нее бы не было другого выбора", — сказал Стубб. видео дня

При этом он убежден, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", — сказал президент Финляндии.

Позиция Китая в отношении войны России против Украины / Инфографика: Главред

Стубб раскритиковал предложение Орбана

Президент Финляндии высказал свое несогласие с предложением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На данный момент не может быть и речи о том, чтобы настаивать на прекращении огня, необходимы настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия, — это сила. И поэтому чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее мы закончим войну", - считает Стубб.

Он призвал Европу усилить поддержку Украины, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал. По его словам, Украине нужна как материальная помощь, в том числе финансовая, так и политическая поддержка, включая укрепление пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.

Орбан призвал Украину прекратить огонь - последние новости

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Орбан хочет встретиться с Зеленским.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге а Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

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