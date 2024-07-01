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В ISW раскрыли "теорию победы" Путина: как ей противостоять

Анна Ярославская
1 июля 2024, 07:13
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Затяжная война способствует расчетам Путина. Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что РФ сможет достичь своих территориальных целей.
Российчские военные, Владимир Путин
Путин рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине / минобороны РФ, скрин

Страны Запада должны поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступления, чтобы разрушить путинскую теорию победы и не допустить затягивания войны. В противном случае страна-агрессор РФ сможет продолжать осуществлять ползучее продвижение в Украине до бесконечности, что будет укреплять стремление хозяина Кремля Путина уничтожить украинскую государственность. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 30 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Philadelphia Inquirer, опубликованном 30 июня, что он опасается, что Запад боится настаивать на полной победе Украины из-за беспокойства Запада относительно стабильности в России, и что этот страх позволил Путину продолжать захват как можно большей части украинской территории.

Зеленский предупредил, что каждое российское продвижение усиливает позицию России на переговорах и что Путин может решить попытаться использовать эту позицию в подходящий момент, чтобы добиться прекращения огня, которое позволило бы России подготовиться к будущей агрессии против Украины.

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Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает:

  • российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение до бесконечности;
  • помешать Украине провести успешные оперативно значимые контрнаступательные операции;
  • выиграть войну на истощение против украинских войск.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем крупные мобильные наступательные операции, и, похоже, принимают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативно важные цели в течение многих месяцев, если не лет", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ 2025 - что известно

Украина после принятия в США решения о предоставлении военной помощи в размере 61 миллиарда долларов работает над планами по новому контрнаступлению в 2025 году. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

Аналитики отмечают, что затяжная война способствует расчетам Путина, поскольку он, вероятно, считает, что Россия сможет удержать любую территорию, которую она захочет, и что чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что российские войска смогут достичь заявленных им территориальных целей.

"Путин и Кремль намеренно не устанавливают никаких ограничений для своих целей завоевания в Украине и неоднократно предполагали, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей являются частью России", - отмечают аналитики.

В ISW добавили, что затяжная война, вероятно, будет стимулировать Путина открыто ставить новые территориальные цели, если он оценит, что украинские войска не смогут ни остановить его продвижение, ни провести значимые контрнаступления.

Путин сохраняет свою цель полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность, и все его цели по территориальному завоеванию в Украине являются средством для достижения этой цели. Сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины, однако, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, он будет рассматривать любое соглашение о прекращении огня как механизм подготовки России к возобновлению наступательных операций в будущем для достижения своих общих целей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

"Мирный" план Путина и реакция Запада

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони.

По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

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