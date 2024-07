В ISW раскрыли "теорию победы" Путина: как ей противостоять

Страны Запада должны поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступления, чтобы разрушить путинскую теорию победы и не допустить затягивания войны. В противном случае страна-агрессор РФ сможет продолжать осуществлять ползучее продвижение в Украине до бесконечности, что будет укреплять стремление хозяина Кремля Путина уничтожить украинскую государственность. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 30 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Philadelphia Inquirer, опубликованном 30 июня, что он опасается, что Запад боится настаивать на полной победе Украины из-за беспокойства Запада относительно стабильности в России, и что этот страх позволил Путину продолжать захват как можно большей части украинской территории.

Зеленский предупредил, что каждое российское продвижение усиливает позицию России на переговорах и что Путин может решить попытаться использовать эту позицию в подходящий момент, чтобы добиться прекращения огня, которое позволило бы России подготовиться к будущей агрессии против Украины.

Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает:

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем крупные мобильные наступательные операции, и, похоже, принимают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативно важные цели в течение многих месяцев, если не лет", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что затяжная война способствует расчетам Путина, поскольку он, вероятно, считает, что Россия сможет удержать любую территорию, которую она захочет, и что чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что российские войска смогут достичь заявленных им территориальных целей.

"Путин и Кремль намеренно не устанавливают никаких ограничений для своих целей завоевания в Украине и неоднократно предполагали, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей являются частью России", - отмечают аналитики.

В ISW добавили, что затяжная война, вероятно, будет стимулировать Путина открыто ставить новые территориальные цели, если он оценит, что украинские войска не смогут ни остановить его продвижение, ни провести значимые контрнаступления.

Путин сохраняет свою цель полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность, и все его цели по территориальному завоеванию в Украине являются средством для достижения этой цели. Сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины, однако, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, он будет рассматривать любое соглашение о прекращении огня как механизм подготовки России к возобновлению наступательных операций в будущем для достижения своих общих целей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.