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Оккупанты хотят перерезать обеспечение: в ВСУ сообщили о новой опасности

Анна Косик
2 июля 2024, 20:01
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С начала летнего наступления оккупационным войскам РФ не удалось достичь желаемой цели, однако сейчас над ВСУ нависла угроза перерезания важной трассы.
ВСУ, танк
ВСУ сдерживают наступление врага в Донецкой области, однако противник хочет перерезать важную трассу / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ пока не в состоянии захватить населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях, как это планировали в Кремле, из-за мощного сопротивления ВСУ. Теперь у врага появилась новая задача - перерезать трассу Покровск-Константиновка, что может осложнить обеспечение Сил обороны на восточном фронте.

По словам военного эксперта, полковника ВСУ и спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева в эфире Еспресо, для врага сейчас важно перерезать эту трассу, ведь именно ею обеспечивается деятельность сил и средств на многих горячих участках фронта на востоке.

"Он стремится взять ее под огневой контроль на первом этапе. Далее, если удастся перерезать эту автомобильную магистраль, украинская армия будет испытывать определенные сложности со своевременным и полноценным обеспечением наших защитников, которые действуют в районе Часового Яра. Это серьезный вызов, серьезные задачи сейчас стоят по стабилизации ситуации", - отметил он.

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Также Селезнев рассказал, что сейчас серьезные проблемы возникают у новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. В первую очередь, они заключаются в стабилизации линии боевого соприкосновения.

"Решения, принятые ранее, не способствовали стабилизации ситуации. Враг имеет тактическое преимущество, но мы должны понимать, что этим летом он сосредоточит все свои усилия на захвате территорий Донецкой области, несмотря на большие потери. Мы не должны помогать врагу. Должны выстраивать многоуровневую системную линию обороны инженерных фортификационных сооружений", - пояснил полковник ВСУ.

Именно стратегическая оборона позволяет замедлять продвижение оккупационных войск, а также уничтожать вражескую технику, вооружение и живую силу. Сейчас противник теряет более 1,3 тысяч военнослужащих ежедневно, десятки единиц техники. Но это не останавливает его движение вперед, поэтому нужны изменения.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на Донецком направлении - последние новости

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о результатах недельной работы на Востоке. По его словам, везде на фронте продолжаются бои различной интенсивности, сложной остается обстановка на Покровском направлении.

Накануне стало известно, что враг сейчас отчаянно рвется вперед к городу Торецк, пытаясь фронтальными атаками сковать наши войска и прорваться непосредственно к этому оборонительному укрепрайону, что приводит к таким серьезным потерям у врага.

Напомним, издание Newsweek сообщило, что российские захватчики роют подземные тоннели, чтобы быстро проникать за линию фронта в Украине и атаковать позиции Вооруженных сил Украины в тылу. В частности это якобы произошло на восточной окраине села Северное в Донецкой области.
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