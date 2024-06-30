Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

РФ только за месяц потеряла более 8 тысяч российских оккупантов.

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У россиян очень большие потери личного состава / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБ, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты бросают в штурм огромное количество своих сил и несут бешеные потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что только за июнь РФ потеряла более 8 тысяч оккупантов в зоне ответственности оперативной группировки войск "Хортица".

"Июнь был слишком активным и "горячим" первым месяцем лета - как на всей линии боевого соприкосновения, так и в восточной оперативной зоне. Думаю, самые высокие показатели будут в потерях личного состава - более 8 тысяч", - сказал Волошин. видео дня

В ВСУ также сообщают, что в течение месяца увеличилось и количество боевых столкновений

"Большое количество будет уничтоженной техники, артсистем, дронов. Также тяжелых огнеметных систем, средств РСЗО и специальной техники", - добавил Волошин.

Потери России в Украине - ситуация на фронте

Как писал Главред, продвижение России застопорилось в Харьковской области из-за огромных потер ь в технике и личном составе. Украинские защитники констатировали, что интенсивность боевых столкновений меняется - россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.

В частности, потери россиян у Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы.

Кроме того, десятки оккупантов остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Ситуация в городе изменчива. Продолжаются уличные бои.

Потери оккупантов на фронте / Главред

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