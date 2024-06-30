Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

Российские оккупанты бросают в штурм огромное количество своих сил и несут бешеные потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Он отметил, что только за июнь РФ потеряла более 8 тысяч оккупантов в зоне ответственности оперативной группировки войск "Хортица".
"Июнь был слишком активным и "горячим" первым месяцем лета - как на всей линии боевого соприкосновения, так и в восточной оперативной зоне. Думаю, самые высокие показатели будут в потерях личного состава - более 8 тысяч", - сказал Волошин.видео дня
В ВСУ также сообщают, что в течение месяца увеличилось и количество боевых столкновений
"Большое количество будет уничтоженной техники, артсистем, дронов. Также тяжелых огнеметных систем, средств РСЗО и специальной техники", - добавил Волошин.
Потери России в Украине - ситуация на фронте
Как писал Главред, продвижение России застопорилось в Харьковской области из-за огромных потер ь в технике и личном составе. Украинские защитники констатировали, что интенсивность боевых столкновений меняется - россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.
В частности, потери россиян у Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы.
Кроме того, десятки оккупантов остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Ситуация в городе изменчива. Продолжаются уличные бои.
Другие новости:
- Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре
- Ранен младенец и еще много людей: россияне ударили прямо по центру Харькова
- Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред