Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с 'новостями'

Российские оккупанты провели замену уничтоженных подразделений и пошли в новое наступление.

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ВС РФ атакуют с новой силой - командование ВСУ ищет эффективных решений / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский неделю работал на Востоке. По его словам, за две недели с прошлой его поездки добавилось Торецкое направление. Везде на фронте продолжаются бои различной интенсивности.

Сложной остается обстановка на Покровском направлении, поделился генерал в соцсетях.

Россия провела новую замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность, и продолжила наступательные действия.

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"Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv дронов", - сказал Сырский.

На некоторых направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Среди прочего, проблемным вопросом подразделений ВСУ является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника, отметил Сырский.

В то же время, добавил генерал, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Россия хочет расширить наступление - ситуация на фронте

ВСУ готовят новые удары по логистике российских оккупантов, чтобы помешать России расширить фронт, подчеркнул в видеообращении 2 июля президент Владимир Зеленский. Он указал, что на сейчас на фронте сразу ряд ключевых направлений, где россияне атакуют с высокой интенсивностью.

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян.

В ВСУ подтвердили, что россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.

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