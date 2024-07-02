УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

Яна Ставская
2 июля 2024, 19:16
139
Российские оккупанты провели замену уничтоженных подразделений и пошли в новое наступление.
Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с 'новостями'
ВС РФ атакуют с новой силой - командование ВСУ ищет эффективных решений / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский неделю работал на Востоке. По его словам, за две недели с прошлой его поездки добавилось Торецкое направление. Везде на фронте продолжаются бои различной интенсивности.

Сложной остается обстановка на Покровском направлении, поделился генерал в соцсетях.

Россия провела новую замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность, и продолжила наступательные действия.

видео дня

"Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv дронов", - сказал Сырский.

На некоторых направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Среди прочего, проблемным вопросом подразделений ВСУ является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника, отметил Сырский.

В то же время, добавил генерал, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Россия хочет расширить наступление - ситуация на фронте

ВСУ готовят новые удары по логистике российских оккупантов, чтобы помешать России расширить фронт, подчеркнул в видеообращении 2 июля президент Владимир Зеленский. Он указал, что на сейчас на фронте сразу ряд ключевых направлений, где россияне атакуют с высокой интенсивностью.

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян.

В ВСУ подтвердили, что россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Александр Сырский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

19:51 Синоптик
"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламенте

"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламенте

19:45 Мнения
Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

19:16 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 12883

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки 7096

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 6864

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Получается, ты врала : российский актер наехал на Софию Ротару 5037

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Последние новости

19:55

Кристина Соловий категорично высказалась про Машу Ефросинину

19:51

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

19:45

"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламентемнение

19:39

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречкиВидео

19:16

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
19:12

Чуда не произошло: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись - СМИ

19:02

Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретомВидео

18:43

Возлюбленная Дантеса нарушила обещание и заговорила про отношения с артистом

18:38

В ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией

Реклама
18:15

В Пентагоне ответили, возможна ли отправка военных КНДР в Украину

18:14

Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

18:12

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

18:11

В Воздушных силах рассказали, когда пилоты начнут выполнять задания на F-16

18:08

США дадут Украине оружие на 2,3 млрд долларов: что войдет в новый пакет помощи

17:54

Россия устроит охоту на F-16: известный волонтер прогнозирует "горячее" лето

17:44

Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условияхВидео

17:42

Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехомВидео

17:34

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:31

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:19

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

Реклама
17:04

Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

16:55

Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

16:52

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:49

Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

16:07

Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

16:00

РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

15:54

В России скоропостижно скончался популярный актер

15:53

Долежит вплоть до следующего урожая: "золотые" правила, как хранить свежий картофельВидео

15:51

27 тысяч в ряды ВСУ: в Минюсте озвучили, сколько заключенных могут мобилизовать

15:40

Популярный украинский комик идет в ВСУВидео

15:30

Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснениеВидео

15:20

Что значит "гріти чуба": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

15:04

Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

14:35

"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

14:29

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и ОрбанВидео

14:21

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:20

Зачем Орбан приехал в Киев?мнение

14:15

Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

14:14

Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жаруВидео

13:51

Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

Реклама
13:33

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Змеям - коварные сплетни, Собакам - решение проблем

13:05

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

13:02

Порошенко приехал к военным и вдовам погибших воинов в рубашке за 2250 евро - блогер

12:56

В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базуВидео

12:34

Без вантуза и химии: 3 дешевых способа пробить засор за 20 минут

12:26

Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

12:11

Гороскоп на июль 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

12:02

Дети Джамалы вернулись жить в Украину - подробности

11:51

Как выглядит и чем занимается внебрачный сын Лукашенко

11:32

РФ начала председательство в Совбезе ООН - будут ли говорить об Украине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять