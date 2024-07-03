Нет паспорта РФ - нет жилья: в Скадовске мародерствуют оккупанты

Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине оккупационные войска россиян начали "национализировать" жилье жителей, которые не имеют паспорта РФ.

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Оккупанты в Скадовске / коллаж: Главред фото: Укринформ, anga.ua

В Скадовске, что в Херсонской области, россияне начали отбирать жилье и частные дома у тех жителей города, которые не имеют паспорта гражданина России. Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в общении с представителями СМИ.

По словам Яковлева, россияне уже опубликовали список жителей и адреса домов, которые будут переданы в собственность оккупационных властей в том случае, если их владельцы не имеют паспорта РФ.

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"Причем написано, что владелец должен появиться в течение 30 дней, иметь при себе российский паспорт, правоустанавливающие документы для того, чтобы зарегистрировать это имущество. Поэтому понятно, что даже для тех украинцев, которые выехали в начале вторжения или после и не получали российский паспорт, условия выполнить невозможно", - рассказал Яковлев.

Также городской голова заявил, что оформить право собственности можно в Геническе и только при личном присутствии и при наличии паспорта РФ.

"У меня там квартира. В ней живет с первой недели кто-то. Сейчас эта квартира появилась в тех списках на национализацию. Они заселили туда людей с первого дня. Ну, у кого-то с первого, у кого-то позже, но большинство людей потеряли контроль над своим имуществом. А теперь еще и они по российским законам говорят, что они национализируют имущество", - поделился мэр Скадовска.

Оккупация Скадовска и Херсонской области

Напомним, Российские войска оккупировали Херсонщину и прибрежный город Скадовск в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. С тех пор они постоянно наносят удары по местности в области, которая контролируется ВСУ.

Ранее мы сообщали, что во время атаки оккупантов на Херсон, пострадали двое детей. Россияне сбросили на них взрывчатку с дрона.

Также стало известно, что в Херсонской области женщина пешком вышла из российской оккупации и спаслась благодаря украинскому дрону, который указал их путь на подконтрольную Украине территорию.

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