Нет паспорта РФ - нет жилья: в Скадовске мародерствуют оккупанты

В Скадовске, что в Херсонской области, россияне начали отбирать жилье и частные дома у тех жителей города, которые не имеют паспорта гражданина России. Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в общении с представителями СМИ.
По словам Яковлева, россияне уже опубликовали список жителей и адреса домов, которые будут переданы в собственность оккупационных властей в том случае, если их владельцы не имеют паспорта РФ.
"Причем написано, что владелец должен появиться в течение 30 дней, иметь при себе российский паспорт, правоустанавливающие документы для того, чтобы зарегистрировать это имущество. Поэтому понятно, что даже для тех украинцев, которые выехали в начале вторжения или после и не получали российский паспорт, условия выполнить невозможно", - рассказал Яковлев.
Также городской голова заявил, что оформить право собственности можно в Геническе и только при личном присутствии и при наличии паспорта РФ.
"У меня там квартира. В ней живет с первой недели кто-то. Сейчас эта квартира появилась в тех списках на национализацию. Они заселили туда людей с первого дня. Ну, у кого-то с первого, у кого-то позже, но большинство людей потеряли контроль над своим имуществом. А теперь еще и они по российским законам говорят, что они национализируют имущество", - поделился мэр Скадовска.
Оккупация Скадовска и Херсонской области
Напомним, Российские войска оккупировали Херсонщину и прибрежный город Скадовск в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. С тех пор они постоянно наносят удары по местности в области, которая контролируется ВСУ.
Ранее мы сообщали, что во время атаки оккупантов на Херсон, пострадали двое детей. Россияне сбросили на них взрывчатку с дрона.
Также стало известно, что в Херсонской области женщина пешком вышла из российской оккупации и спаслась благодаря украинскому дрону, который указал их путь на подконтрольную Украине территорию.
Также читайте:
Оккупанты хотят перерезать обеспечение: в ВСУ сообщили о новой опасности
В Днепре прогремели взрывы: первые подробности
Армия РФ вошла на Сумщину: в ISW раскрыли цель оккупантов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред