Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на Херсонщине

Женщина не знала, что Антоновский мост разрушен, но ее спас украинский дрон, который указал путь к защитникам.

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Женщина пешком вышла с оккупированной территории Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Херсонской области женщина пешком вышла из российской оккупации и спаслась благодаря украинскому дрону, который указал их путь на подконтрольную Украине территорию. Видео с удивительной историей спасения уже появились в Сети.

Что известно о женщине

Женщина рассказала военным, что в начале полномасштабного вторжения женщина выехала в Россию, сообщает издание "Мост".

. Она несколько раз переезжала, но все же решила вернуться в Украину.

видео дня

Сначала она выехала из Белгорода и добралась до Джанкоя. После этого она доехала до Скадовска и Раденска. Российские оккупанты подвезли женщину из Раденска в Олешки. В городе она переночевала и пешком пошла к Антоновскому мосту.

Уникальная эвакуация

Женщина вышла из оккупированного города Олешки и хотела перейти на правый берег Херсонщины через Антоновский мост. Она уже на самом мосту узнала о том, что он разрушен. В этот момент женщина увидела, что над ней кружит дрон. Оператор дрона заметил женщину и приблизил к ней беспилотник, тогда она показала свой украинский паспорт. Дроном ей указали путь к позициям украинских военных на левом берегу.

Смотрите видео с уникальной эвакуацией женщины из Херсонской области:

Женщина пешком вышла из оккупированной территории Херсонской области / фото: скриншот

"Это женщина 73-го года рождения. Она направлялась в сторону правого берега. Она шла, прошла весь путь, никто ее не выходил задерживать, потому что это было опасно. Когда она услышала, что ее сопровождает дрон, она достала свой паспорт гражданки Украины и показала на камеру, что она украинка и хочет домой. Дрон начал ее сопровождать в направлении, где есть укрытие, где ничего не угрожает здоровью и жизни женщины. Ребята выбежали, забрали ее в укрытие и ждали дальнейших команд на эвакуацию этой женщины", - сказал младший сержант Сил обороны Херсона с позывным "Макс".

Уже после этого женщину посадили в лодку и переправили на правый берег Херсонщины. Сейчас она находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Следует отметить, что сама эвакуация длилась 6 часов из-за опасности ударов, а сами военные называют ее уникальной.

"Это уникальный случай. Уникальный тем, что люди, несмотря на все риски и страх преодолевают такой путь, что вернуться домой", - говорит военный.

В то же время наши защитники не отрицают, что это настоящая "лотерея".

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочерях и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

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