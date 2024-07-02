Армия РФ вошла на Сумщину: в ISW раскрыли цель оккупантов

Любое российское наступление в Сумской области направлено на то, чтобы отвлечь Силы обороны от других критических участков на фронте.

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Пока неясно, будет ли новое наступление россиян на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, google.com/maps

К северу от Журавки Сумской области украинские военные обстреливали позиции российских оккупантов в домах и лесу. Пока непонятно, готовится ли противник к наступлению на регион. О этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны заявили за 1 июля.

Населенный пункт Журавка расположен менее чем в двух километрах от государственной границы и примерно в 35 километрах от областного центра. В конце июня украинские военные обстреливали ограниченные позиции противника в домах и лесу на севере от Журавки.

Пока непонятно, установили ли российские оккупанты постоянное присутствие на этих позициях и готовятся к большей наступательной операции в Сумской области, или эти позиции были результатом ограниченного трансграничного рейда противника в Сумскую область.

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"ISW продолжает оценивать, что любые российские наступательные действия в Сумской области имеют целью прижать и отвлечь украинские силы от других критических участков линии фронта", — говорится в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Сумщине

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что вблизи Сумской области - с российской стороны границы - фиксируется уменьшение активности ДРГ. В настоящее время у оккупантов недостаточно ресурсов для возможного прорыва на этот участок. Однако угроза диверсионных групп "никуда не исчезает".

9 июня армия страны-агрессора России осуществила ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область. Впрочем, оккупантам не удалось обеспечить длительное присутствие в регионе и в Рыжевке.

Полковник ВСУ Петр Черник объяснил цель провокации РФ в Рыжевке. Российские оккупанты провели пропагандистскую акцию с якобы захватом кадыровцами населенного пункта Рыжевка Сумской области с целью отвлечения украинских войск с других направлений фронта.

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