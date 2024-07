Армия РФ вошла на Сумщину: в ISW раскрыли цель оккупантов

К северу от Журавки Сумской области украинские военные обстреливали позиции российских оккупантов в домах и лесу. Пока непонятно, готовится ли противник к наступлению на регион. О этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны заявили за 1 июля.

Населенный пункт Журавка расположен менее чем в двух километрах от государственной границы и примерно в 35 километрах от областного центра. В конце июня украинские военные обстреливали ограниченные позиции противника в домах и лесу на севере от Журавки.

Пока непонятно, установили ли российские оккупанты постоянное присутствие на этих позициях и готовятся к большей наступательной операции в Сумской области, или эти позиции были результатом ограниченного трансграничного рейда противника в Сумскую область.

"ISW продолжает оценивать, что любые российские наступательные действия в Сумской области имеют целью прижать и отвлечь украинские силы от других критических участков линии фронта", — говорится в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.