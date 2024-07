Оккупанты засуетились на Торецком направлении: в ISW сказали, в чем опасность

Взаимосвязь между текущими наступательными операциями России на направлениях Часов Яр, Торецк и Авдеевка указывает на то, что Москва может использовать текущее давление на Торецк для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские подготовительные мероприятия, которые могут поддерживать сразу несколько планов, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем раньше. Но способность достичь результатов будет ограничена общим низким тактическим потенциалом российских сил, которые сейчас воюют в этих районах.

Отмечается, что если войска страны-агрессора России смогут развить больший выступ в общем районе Шумы-Южное-Северное-Северное-Торецк, тогда они смогут более достоверно угрожать Часовому Яру с юга, дополняя продолжающиеся наступательные усилия к северу от Часового Яра вблизи Калиновки.

Эксперты ISW предполагают, что российское командование, возможно, решило усилить наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкий пункт отправления, из которого они могут атаковать на север в направлении Часового Яра или на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут атаки российское командование считает наиболее перспективным.

"Основная концентрация российских сил в районе Торецка сформирована из менее качественных сил боевиков "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и территориальных войск, которым, вероятно, будет трудно правильно выполнять атаки, особенно учитывая, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение ближайших недель и месяцев", - подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.