Оккупанты засуетились на Торецком направлении: в ISW сказали, в чем опасность

Российские войска продолжали наступать в районе к югу и юго-востоку от Часового Яра, в частности вблизи Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

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Оккупанты активизировались на Торецком направлении / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Взаимосвязь между текущими наступательными операциями России на направлениях Часов Яр, Торецк и Авдеевка указывает на то, что Москва может использовать текущее давление на Торецк для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские подготовительные мероприятия, которые могут поддерживать сразу несколько планов, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем раньше. Но способность достичь результатов будет ограничена общим низким тактическим потенциалом российских сил, которые сейчас воюют в этих районах.

Отмечается, что если войска страны-агрессора России смогут развить больший выступ в общем районе Шумы-Южное-Северное-Северное-Торецк, тогда они смогут более достоверно угрожать Часовому Яру с юга, дополняя продолжающиеся наступательные усилия к северу от Часового Яра вблизи Калиновки.

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"Российские войска продолжали наступать в районе к югу и юго-востоку от Часового Яра, в частности вблизи Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, что свидетельствует о том, что российское командование остается заинтересованным по крайней мере в сохранении доступа к южному флангу района Часового Яра. Недавнее продвижение россиян в Майорском (к востоку от Торецка) создало позиции российских войск на восточном (левом) берегу канала Северский Донец-Донбасс, позволяя им продвигаться к Часовому Яру с юга вдоль одного берега канала, а не пытаться пересечь территорию канализации в северном и восточном Часовом Яру", - говорится в отчете ISW.

Эксперты ISW предполагают, что российское командование, возможно, решило усилить наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкий пункт отправления, из которого они могут атаковать на север в направлении Часового Яра или на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут атаки российское командование считает наиболее перспективным.

"Основная концентрация российских сил в районе Торецка сформирована из менее качественных сил боевиков "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и территориальных войск, которым, вероятно, будет трудно правильно выполнять атаки, особенно учитывая, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение ближайших недель и месяцев", - подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Часов Яр - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты еще в начале апреля начали атаковать Часов Яр Донецкой области, чтобы захватить или полностью разрушить город и сжать основные линии снабжения украинских военных. Россияне надеялись, что захват города не займет много времени и усилий, но с каждым днем Силы обороны вытесняют армию врага как можно дальше от Часового Яра.

Известно, что недавно ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал".

В то же время, российские войска продолжали наземные атаки к северу от Часового Яра вблизи Григорьевки, к востоку от города возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

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