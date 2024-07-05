"Будьте готовы. Вся страна": назван самый тяжелый период для Украины - прогноз

Совсем скоро Россия готовит массированный удар по некоторым городам Украины, рассказала Ангелина Вакулина.

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Прогноз для Украины на ближайшие дни / Коллаж Главред, фото facebook.com/18obraa, Главред

Украину ждут неспокойные дни. Астролог Ангелина Вакулина Главреду рассказала, что вся страна будет под обстрелом.

"Готовимся к неспокойным дням и ночам. Вся страна", - сообщила астролог.

Астролог отметила, что Россия готовит в ближайшее время.

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"Будут массовые обстрелы. Обязательно в тревогу сразу в укрытия", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Вакулина назвала города, которые будут под обстрелом:

Киев

Харьков

Днепр

Полтава

Западная Украина

Кривой Рог

"Не ленитесь ходить в укрытия. Это важно. Могут быть жертвы", - говорит астролог.

Также астролог отметила, что не стоит посещать крупные ТЦ и избегать скопления людей.

"В ближайшее время новая масштабная волна обстрелов по всей стране", - говорит астролог.

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