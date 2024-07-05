"Будьте готовы. Вся страна": назван самый тяжелый период для Украины - прогноз

Украину ждут неспокойные дни. Астролог Ангелина Вакулина Главреду рассказала, что вся страна будет под обстрелом.
"Готовимся к неспокойным дням и ночам. Вся страна", - сообщила астролог.
Астролог отметила, что Россия готовит в ближайшее время.
"Будут массовые обстрелы. Обязательно в тревогу сразу в укрытия", - отметила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Вакулина назвала города, которые будут под обстрелом:
- Киев
- Харьков
- Днепр
- Полтава
- Западная Украина
- Кривой Рог
"Не ленитесь ходить в укрытия. Это важно. Могут быть жертвы", - говорит астролог.
Также астролог отметила, что не стоит посещать крупные ТЦ и избегать скопления людей.
"В ближайшее время новая масштабная волна обстрелов по всей стране", - говорит астролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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