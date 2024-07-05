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Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику

Мария Николишин
5 июля 2024, 04:40
642
Подключение некоторых приборов к стандартному генератору может вызвать перегрев и даже выход из строя с необходимостью дорогостоящего ремонта этого прибора.
Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику
Что нельзя подключать к генератору / коллаж: Главред, фото: pixabay

Генераторы стали в наше время вполне обычным явлением. Владельцы частных домов часто используют такой автономный источник питания, который позволяет чувствовать себя комфортно при любых сбоях в поставке электроэнергии. Но в таких случаях стоит знать, что нельзя делать с генератором, поэтому мы подготовили несколько полезных советов.

Что нельзя подключать к генератору

Казалось бы, все понятно: если у вашего устройства есть вилка для подключения к стандартной бытовой розетке, его можно использовать и с любым генератором. Однако на практике все не так безоблачно. В зависимости от типа генератора напряжение с его выходе может быть нестабильным, говорят эксперты из "ВИНУР".

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Чем это опасно? Прежде всего, от нестабильных параметров напряжения страдает чувствительная техника и оборудование. Это могут быть:

  • лабораторные приборы;
  • медицинское оборудование;
  • цифровая техника (гаджеты, смартфоны, планшеты);
  • современные телевизоры;
  • котлы отопления.

Все эти устройства работают в достаточно узком диапазоне выходного напряжения и требуют стабильных параметров переменного тока. Подключение напрямую к стандартному генератору может вызвать перегрев и даже выход из строя с необходимостью дорогостоящего ремонта прибора или даже приобретения нового устройства, говорят эксперты.

Почему нельзя подключать стабилизатор к генератору

Стабилизатор создает дополнительную нагрузку на двигатель генераторной установки. Эксперты из stabilizatori.com говорят, что в таком случае наблюдается эффект "раскачки" электрической сети.

"При увеличении величины нагрузки проседают обороты двигателя генераторной установки, соответственно снижается величина вырабатываемого напряжения, стабилизатор напряжения начинает корректировать напряжение, соответственно потребляя дополнительный ток для поднятия напряжения, создавая дополнительную нагрузку на двигатель генераторной установки. При дальнейшем увеличении нагрузки картина "раскачки" повторяется. Вследствие этого "противоборства", получить необходимое номинальное значение напряжения практически нереально", - говорят они.

Также отмечается, что при такой схеме работы, существенно снижается срок службы стабилизатора напряжения и генераторной установки в целом.

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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