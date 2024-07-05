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"Иначе армия РФ пошла бы в наступление": стала известна самая большая проблема оккупантов

Алёна Воронина
5 июля 2024, 14:12
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Если бы у российских захватчиков хватало ресурсов, они бы стянули их на выбранное направление и могли бы осуществить решительное наступление.
Николай Сунгуровский, российские военные
Стала известна самая большая проблема оккупантов/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

Российские оккупанты усилили свою активность на восточном направлении и при этом проводят отвлекающие действия на юге и севере. Однако у врага недостаточно резервов.

Если бы российские оккупанты имели достаточное количество резервов, они стягивали бы их на выбранном направлении и могли бы осуществить решительное наступление. Об этом сказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский, сообщает OBOZ.UA.

"Как я вижу ситуацию? Мы наблюдаем большую активность на восточном направлении и отвлекающие действия на юге и севере, но всё зависит от того, какие резервы есть у врага и какие у нас. Если бы у врага были достаточные резервы, то та стратегия, которую они используют, - удары на нескольких направлениях - была бы похожа на поиск слабых мест и свидетельствовала бы о том, что они способны превратить тактические успехи в стратегические. То есть они были бы способны стягивать на выбранном направлении резервы и осуществлять решительное наступление", - говорится в сообщении.

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Однако, по словам эксперта, резервов у врага недостаточно, так же как их недостаточно и у нас.

"Собственно, об этом и сказал Сырский: самая большая проблема - это комплектация личным составом и техникой. Ведь война ведется по возможностям, а это комплексная величина, которая зависит и от наличия личного состава, и от его обученности, и от наличия в руках оружия", - сказал Сунгуровский.

Он отметил, что по этим показателям у нас сейчас сложился примерный паритет, хотя в средствах поражения, особенно в воздухе, враг нас превосходит.

"И в этом наша проблема. Именно поэтому Сырский говорит о том, что нам нужно укрепить ПВО. Однако всё равно пока речь идет о паритете, а не о перехвате инициативы у врага и не о переходе к контрнаступлению. Думаю, перейти к контрнаступлению мы сможем только тогда, когда наши партнеры окажут помощь именно для этого - не для обороны, а для наступательных действий, а также когда мы сможем обеспечить соответствующие резервы. Ведь это совсем другие задачи, которые требуют совсем других возможностей", - сказал военный эксперт.

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой опасности. Он отметил, что РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение. Российские оккупанты могут использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях и снова напасть.

Также Зеленский заявил, что вполне возможно заставить Россию закончить войну в этом году. Зеленский также высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.

Напомним, в ОП назвали 3 инструмента, чтобы закончить войну. В Украине есть четкое понимание финала этой войны. Но для этого нужны инструменты принуждения, отмечает Подоляк.

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