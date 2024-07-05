Мужчина навел ракеты РФ на дом женщины, потому что она не ответила ему взаимностью

46-летний житель Николаева прислал спецслужбам РФ координаты дома, где проживала женщина, которая не принимала его ухаживания. Теперь ему грозит заключение.

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Мужчина угрожал женщине, которая не хотела с ним общаться, российскими ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, frickr

В Николаеве мужчина сдал оккупантам координаты многоэтажки, в которой проживала женщина, которая не хотела поддерживать с ним общение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального районного суда Николаева.

Во время судебного заседания сама женщина рассказала, что 46-летний ухажер получил ее номер телефона при исполнении служебных обязанностей, как работника одного из почтовых отделений города. Фигурант дела начал присылать ей сообщения, однако женщина не была заинтересована в общении с мужчиной. Его это не устроило, поэтому подозреваемый начал ей угрожать.

"Обвиняемый сообщил, что сотрудничает со спецслужбами РФ и предоставит им координаты ее дома для нанесения ракетного удара. Эти угрозы женщина всерьез не воспринимала. В судебном заседании узнала обвиняемого", - говорится в сообщении. видео дня

Но мужчина не соврал ей - он действительно согласился за денежное вознаграждение сдавать информацию о дислокации подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры в Николаеве лицам, которые позиционировали себя как представители страны-агрессора России.

"В дальнейшем он присылал информацию с указанием географических координат мест, где, по его мнению, размещаются подразделения ВС Украины. Одно из сообщений содержало координаты многоэтажки, которая никак не используется для военных целей", - добавили в пресс-службе суда.

Теперь мужчину подозревают в совершении преступлений сразу по нескольким статьям УКУ, в том числе - государственной измене. Обвиняемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что такое Центральный районный суд города Николаев? Центральный районный суд города Николаев - орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения гражданских, уголовных, административных дел и дел об административных правонарушениях в порядке первой инстанции.

Разоблачение предателей Украины - последние новости

Недавно в Киевской области правоохранители задержали отца и сына, которые передавали российской спецслужбе координаты промышленных цехов, где изготавливали украинские беспилотники, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также устраивали захоронения остатков оккупантов.

Ранее спецслужба вместе с тогдашним командующим ОСУВ Александром Сырским разоблачила вражеского "крота" в звании подполковника. Он передавал врагу всю возможную разведывательную информацию, в том числе с ограниченным доступом.

Напомним, СБУ также разоблачила чиновника Верховного Суда Украины, который оправдывал агрессию страны-агрессора РФ и надеялся на скорую оккупацию Украины.

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