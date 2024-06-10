Махинации на миллионы: СБУ снова постучалась к Медведчуку и Козаку, новое подозрение

Фигурантами схем с умышленно выведенными "в тень" миллионами гривен оказались Медведчук и Козак, однако речь идет не об экс-нардепах-предателях Украины.

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СБУ объявила подозрение братьям Медведчука и Козака, которые "выкачивали" миллионы из Украины / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Доказательства преступной деятельности СБУ и ГБР собрали на двух братьев бывших народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые уже подозреваются в государственной измене.

Как сообщает Служба безопасности Украины, речь идет о Сергее Медведчуке и Богдане Козаке, которые сейчас вместе с родственниками скрываются за границей, однако не прекращают своей подрывной деятельности в интересах страны-агрессора России.

Братьев пресловутых экс-нардепов считают причастными к финансовым махинациям, в результате которых в государственный бюджет не поступило более 75 миллионов гривен налогов. Такими "теневыми" схемами Сергей Медведчук и Богдан Козак занимались с 2017 по 2023 год. Все эти средства братья экс-депутатов направляли в РФ для финансирования войны против Украины.

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"Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы. По их указанию топ-менеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам. Таким образом участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию. Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию", - говорится в сообщении СБУ.

Судебно-экономическая экспертиза, которую инициировала СБУ, подтвердила факты нанесения убытков и присвоения денег в пользу фигурантов дела. Поэтому Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов и сборов по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Их сообщников, а именно директора и бухгалтера подконтрольной компании также не обойдет ответственность. Они находятся в Украине и в отношении них дополнительно квалифицируют служебный подлог по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас расследование продолжается, а преступникам грозит срок в тюрьме.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Громкие дела Службы безопасности Украины

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который ГРУ планировало провести в Киеве 9 мая.

Ранее сообщалось, что контрразведка и СБУ разоблачили сеть агентов, которые планировали убить президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства нашего государства.

Экс-депутату Одесского городского совета Руслану Тарпану, который сбежал из Украины и скрывается в ОАЭ, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

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