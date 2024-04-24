Беглому одесскому экс-депутату Тарпану СБУ заочно вручила подозрение в госизмене

Тарпан осуществлял пособничество вооруженным формированием России.

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Сбежавшему из Украины и скрывающемуся в ОАЭ экс-депутату Одесского городского совета Руслану Тарпану сообщено о подозрении в государственной измене. Беглецу светит 15 лет лишения своды.

Об этом сообщила одесская журналистка Ирина Гриб в личном телеграмм-канале "Ирочка расскажет".

"1 декабра 2022 года, когда полномасштабная война шла почти год Тарпан заключил с АНО "Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации"(зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Кремль, дом 9) в лице Генерального директора Куклиной Юлией Сергеевной (далее - Хранитель) договор хранения № 50/22, согласно которому передал на хранение и экспонирование 8 коллекционных авто: ПАКАРД, 1936 г.;ЗИС 110 Б 1947 г; ЗИЛ 111, 1966 г; ЗИЛ 111 Г; ЗИЛ 111 Д, 1966 г.; ЗИС 115, 1953 г.,; ЗИЛ 41051, 1985 г; ЗИЛ 41041, 1998 г. Музей в Москве принял и взял на бесплатное хранение эти авто. Кстати, срок хранения истекает 25 декабря 2024 года. Тарпану сообщили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору, по признакам: умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, пособничество вооруженным формированиям россии и оккупационной администрации, совершенные гражданином Украины, с целью нанесения ущерба Украине путем: передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора", - написала Ирина Гриб.

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Ее данные подтвердил еще один одесский телеграмм-канал, опубликовавший соответствующий документ.

"Завтра Руслану Серафимовичу заочно изберут меру пресечения по ч.1 ст.111-2 КК Украины (пособничество государству-агрессору)", - уточнил канал "Кардинал Ришелье", отметив, что преследование Тарпана за сотрудничество с рф откладывалось целых два года.

Теперь следствию предстоит детально разобраться, когда именно Тарпан перешел на сторону врага, какими действиями подрывал обороноспособность Украины, с кем контактирует в рф и какие его "доверенные лица" оказывают поддержку беглецу в Одессе.

К слову, Тарпан оглашен в розыск Интерполом за хищение порядка 300 млн грн на строительстве так и не достеленного "Глубоководного выпуска" в Одессе.

По данным ОГП Тарпан скрывается в ОАЭ, и Украина уже дала запрос на его экстрадицию.

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