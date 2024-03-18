СБУ под Киевом задержала семью, которая наводила русские ракеты и хоронила оккупантов

На Киевщине правоохранители задержали отца и сына, которые передавали российской спецслужбе координаты цехов по производству БПЛА и закапывали мертвых врагов.

https://glavred.info/ukraine/sbu-pod-kievom-zaderzhala-semyu-kotoraya-navodila-russkie-rakety-i-horonila-okkupantov-10550924.html Ссылка скопирована

Злоумышленники передавали в ФСБ координаты цехов, где изготовлялись беспилотники - СБУ / коллаж Главред, фото СБУ и УНИАН

На Киевщине правоохранители задержали отца и сына, которые передавали российской спецслужбе координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также предавали земле остатки оккупантов. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как говорят украинские офицеры, завербованные отец и сын готовили ракетные удары РФ по столичному региону. В частности, они "сливали" русским оккупантам геолокации базирования Сил обороны ‒ в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. По наводке фигурантов захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам".

видео дня

Как установило расследование, злоумышленники ранее работали в правоохранительных органах. После увольнения их дистанционно завербовал офицер российской ФСБ, который обратил внимание на их антиукраинские комментарии, оставленные под роликами в YouTube.

Причем сын даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для чеченских боевиков из группировки "Ахмат".

Также мужчины, по требованию российской спецслужбы, разыскивали останки русских солдат, которые погибли во время боев за Киев. Злоумышленники собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили. После этого они присылали ФСБ соответствующий "фотоотчет" с координатами места захоронения вражеских останков. За такое сотрудничество с оккупантами оба мужчины получали деньги.

Далее ‒ правоохранители задержали родственников. Сейчас злоумышленники находятся под стражей (и им грозит пожизненное заключение).

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось, что партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов в Мариуполе. После этого оккупанты срочно запретили продавать алкоголь российским военным в Мариуполе.

До того, в Сети рассказали о ликвидации генерала РФ во время удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму. По данным российских пабликов, ликвидировано 10 российских военнослужащих, среди них – российский генерал Александр Татаренко.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.