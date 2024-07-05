Как ловить щуку летом: охота на настоящий трофей

Как известно, щуку лучше всего ловить зимой на жерлицы, или весной, а то и осенью на блесну.

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Ловля щуки летом / колаж: Главред: фото УНИАН

Ловить щуку летом надо уметь и не каждому это удается, есть определенные правила и надо иметь особые знания, чтобы поймать зубастую в период года, когда бывает очень жарко. Полезные советы по этой теме дает рыбак Юрий на своем YouTube-канале "Рыбалка с Юрием Петрашем".

"Самые сложные месяцы для ловли щуки - это июль и январь. Именно в эти два месяца, мягко говоря, щука ловится не лучшим образом. Есть огромный перечень мест, где такую рыбу можно поймать, чтобы найти ту единственную, пятнистую и зубастую, надо перепробовать много локаций", - рассказывает рыбак на своем канале.

Отвечая на вопрос, как ловить щуку летом в жару, автор канала подчеркивает, что этот хищник очень плохо переносит теплую погоду и излишнюю солнечность. Эта рыба хищник и охотится она за другими обитателями водоема, которые, в свою очередь, в жару тоже прячутся поглубже, на дно.

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Как поймать большую щуку летом

Чтобы рыбалка была удачной, надо выбрать оптимальное место. Автор канала Юрий всегда выбирает место на водоеме, чтобы оно было недалеко от камыша. Юрий всегда ловит щуку из лодки, поэтому он может выбрать себе оптимальный вариант для выбора локации. Щука любит места, где стоят косяки рыбы, например карась, или плотва.

Как отмечает автор, летом поймать крупную щуку достаточно тяжело, так как из-за давления большая рыба уплывает поглубже и не очень хочет охотится за верховодкой, или другими обитателями озера.

На вопрос, когда берет щука летом, автор отвечает, что наиболее благоприятным месяцем для ловли этого хищника в летний период является месяц август. В июле щука менее всего активная и поймать ее очень сложно.

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