Будут плодоносить чуть ли не до зимы: чем подкормить кабачки

Кабачки необходимо подкармливать в течение всего периода плодоношения.

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Как стимулировать рост кабачков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кабачки могут радовать щедрым урожаем. Для этого им нужно обеспечить правильный уход и позаботиться о подкормках. При этом лучше всего действуют именно органические удобрения, которые стоят копейки, а результат дают шикарный. Как заставить кабачки дольше плодоносить, рассказали на Youtube-канале "Дом и приусадебный участок".

Кстати, ранее мы писали, как правильно сажать кабачки в открытый грунт и какое удобрение вносить прямо в землю. Читайте материал: Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаем.

Какие удобрения любят кабачки

Кабачки необходимо подкармливать в течение всего периода плодоношения. Можно чередовать настой крапивы, настой коровяка, древесный пепел. Хорошая подкормка для кабачков – это борная кислота.

Чтобы приготовить настой, половину чайной ложки сухой борной кислоты нужно развести в небольшом количестве горячей воды. Довести объем до 10 литров. Добавить 15-30 капель йода и 1 литр молочной сыворотки.

Сыворотка нужна для того, чтобы молочнокислые бактерии не давали развиваться грибкам, что очень полезно для иммунитета растений.

Бор способствует хорошему нарастанию завязей, предотвращает их пожелтение и засыхание. А йод защищает плоды от развития гнили и укрепляет иммунитет растения.

Когда все ингредиенты хорошо перемешаны, кабачки необходимо опрыскать из пульверизатора.

Еще одна рабочая подкормка готовится на основе обычной луковой шелухи. Этот настой является для многих растений профилактическим средством от болезней.

Также можно использовать готовые минеральные смеси. Важно, чтобы в составе был фосфор, калий и немного азота.

Как правильно поливать кабачки

Поливать кабачки нужно достаточно обильно по мере высыхания земли. Влага должна проникать в землю на глубину до 50 см. При этом нельзя использовать для полива холодную воду: капилляры корней сжимаются, вода плохо всасывается, в результате растения испытывают шок. Кроме того, это может привести к корневой гнили. Температура воды для полива должна быть не ниже 20 °C.

Какие листья кабачков нужно удалять

Если кабачки растут на плодородной почве, то образуют хорошо развитые кусты с большим количеством листьев. В жаркое лето листья помогают уберечь почву от пересыхания. Если начинаются дожди, температура воздуха снижается, возникает риск возникновения грибковых заболеваний, а завязи кабачков загнивают. Поэтому старые, пожелтевшие и поврежденные листья нужно периодически удалять. Делать это можно примерно раз в неделю, чтобы растения не испытывали стресса.

После удаления листьев кабачки нужно подкормить азотными удобрениями, чтобы стимулировать дальнейшее развитие куста.

В конце лета, когда ночи стают прохладными, кабачки можно прикрыть агроволокном, установив над грядками дуги. Чтобы ускорить рост плодов в осеннее время, верхушки главных стеблей прищипывают.

Смотрите видео - Как заставить кабачки дольше плодоносить:

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