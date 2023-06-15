Летом всегда готовим вкусные и легкие блюда. Молодые кабачки уже появились на прилавках магазинов. Чтобы порадовать своих близких не обязательно долго с ними возиться.
Просто натрите 1 кабачок и добавьте немного сыра. Очень вкусный и легкий рецепт для всех. Попробуйте один раз приготовить, и больше не нужно будет жарить кабачки и вытирать плиту.
Самые вкусные кабачки - рецепт за 20 минут
Вам понадобится:
- Кабачки молодые - 1-2 шт (350 гр)
- Сыр твердый Голландский - 120 гр
- Яйца - 2 шт
- Мука (пшеничная, овсяная, рисовая) - 2 столовые ложки
- Соль
- Перец - по вкусу
- Разрыхлитель - половина чайной ложки
Помыть молодые кабачки и натереть на крупной терке.
Выдавить руками всю жидкость с кабачков и слить воду.
Натереть на крупной терке сыр, добавить соль и молотый перец по вкусу.
Далее разбить 2 яйца и добавить любую муку - 2 столовые ложки.
Хорошо перемешиваем кабачковое тесто на блинчики, пока кабачки не выделили снова сок из-за соли.
Противень застелить пергаментной бумагой и выложить по 1,5 столовой ложки кабачкового теста.
Ложкой сформировать круглые небольшие блинчики.
Поставить противень в хорошо разогретую духовку.
Выпекать кабачковые блинчики 20 минут при 200 градусах.
Смотрите видео рецепт, как готовить кабачковый рулет:
Читайте также: