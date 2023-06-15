Безумный рецепт - кабачковые оладьи в духовке за 20 минут, которые полюбят все.

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Самый вкусный рецепт кабачков / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Летом всегда готовим вкусные и легкие блюда. Молодые кабачки уже появились на прилавках магазинов. Чтобы порадовать своих близких не обязательно долго с ними возиться.

Просто натрите 1 кабачок и добавьте немного сыра. Очень вкусный и легкий рецепт для всех. Попробуйте один раз приготовить, и больше не нужно будет жарить кабачки и вытирать плиту.

Самые вкусные кабачки - рецепт за 20 минут

Вам понадобится:

Кабачки молодые - 1-2 шт (350 гр)

Сыр твердый Голландский - 120 гр

Яйца - 2 шт

Мука (пшеничная, овсяная, рисовая) - 2 столовые ложки

Соль

Перец - по вкусу

Разрыхлитель - половина чайной ложки

Помыть молодые кабачки и натереть на крупной терке.

Выдавить руками всю жидкость с кабачков и слить воду.

Натереть на крупной терке сыр, добавить соль и молотый перец по вкусу.

Далее разбить 2 яйца и добавить любую муку - 2 столовые ложки.

Хорошо перемешиваем кабачковое тесто на блинчики, пока кабачки не выделили снова сок из-за соли.

Блины из кабачков рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить по 1,5 столовой ложки кабачкового теста.

Ложкой сформировать круглые небольшие блинчики.

Поставить противень в хорошо разогретую духовку.

Выпекать кабачковые блинчики 20 минут при 200 градусах.

Смотрите видео рецепт, как готовить кабачковый рулет:

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