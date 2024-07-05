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Интервью Зеленского Такеру Карлсону - почему соцсети негодуют

Анастасия Заремба
5 июля 2024, 13:00
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Республиканцы в США неоднородны и далеко не все поддерживают политику Трампа. Но возможности убедить людей, которым нравится Путин, в обратном почти нет.
Такер Карлсон, Владимир Зеленский
Такер Карлсон заявил о возможности интервью с Владимиром Зеленским / Коллаж Главред, фото - x.com/TuckerCarlson, Офис президента

Скандально известный американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что собирается опубликовать его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это категорически опровергли в Офисе президента, что в свою очередь стало предметом дискуссии в соцсетях. Главред узнал, чем известен Такер Карлсон и почему отказ от интервью считают опасным для Украины.

Интервью Зеленского Такеру Карлсону - что известно

О возможности интервью с президентом Украины американский пропагандист заявил 4 июля.

"Похоже, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что оно скоро появится", - написал Карлсон в соцсети X.

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Такер Карлсон
Такер Карлсон заявил, что пытался получить согласие на интервью с Зеленским в течение двух лет / Скриншот

Позднее спикер Зеленского Сергей Никифоров опроверг слова журналиста.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - написал Никифоров в Facebook.

Однако заявление Никифорова в соцсетях восприняли по-разному. Часть пользователей считает, что в ОП допустили ошибку, так как посредством интервью Украина, по их словам, разрушает коммуникацию с вероятным будущим президентом США Дональдом Трампом.

"Отказ от интервью Такеру – ошибка. Мы ничего не теряли. В худшем случае люди, и так настроенные к нам враждебно, остались бы о своем. В лучшем – был шанс достучаться до избирателя почти наверняка будущего Президента США. Мы проиграли этот раунд без боя", - написал в Х аналитик Центра формирования политики Александр Нотевский.

Другая же часть пользователей поддержала это решение, поскольку считает, что давать интервью Карлсону равносильно интервью российским пропагандистам.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – известный американский консервативный политический обозреватель. В течение 7 лет, с 2016 по 2023 год он вел политическое ток-шоу на прореспубликанском телеканале Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с аудиторией более 5 миллионов человек. После этого Такера уволили - официально телекомпания не называла причин, но существует мнение, что решение принял лично глава корпорации Руперт Мердок из-за судебного иска, поданного в связи с репортажем Карлсона о захвате Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, а также из-за распространения в эфире ложных заявлений Трампа о его поражении на выборах 2020 года из-за фальсификаций.

Трамп
Трамп заявлял о возможном назначении Такера Карлсона своим вице-президентом в случае победы на выборах в США / УНИАН

После увольнения Карлсон продолжил свою карьеру в соцсети X и основал потоковый сервис "Tucker Carlson Network". Карлсона считают одним из самых влиятельных сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Карлсон выступает за резкое сокращение нелегальной миграции, право на владение оружием и критикой проблемы глобальных климатических изменений, движения Black Lives Matter и других либеральных идей. Кроме того, он противник абортов, феминизма, ЛГБТ, а также выступает против участия США в международных конфликтах.

К слову, Трамп в ноябре 2023 года заявлял, что планирует рассмотреть возможность избрания Карлсона своим вице-президентом. А в ночь первых дебатов среди республиканцев, претендующих на выдвижение в президенты, именно Карлсон провел большое интервью с Трампом.

Такер Карлсон - сторонник теорий заговора. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян и распространял российские нарративы о существовании в Украине американских лабораторий по производству биологического оружия и якобы запрете православной церкви в Украине. Также скандальный журналист утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы, а также обвинил Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Карлсон стал первым западным журналистом, который взял интервью у российского диктатора Владимира Путина после полномасштабного вторжения России в Украину. Позже он заявлял, что ему не понравилась часть интервью, в которой Путин пытался "очернить" Украину.

Также он выпускал интервью с венгерским премьером Виктором Орбаном, идеологом "русского мира" Александром Дугиным, сыном Трампа Дональдом Трампом-младшим.

Отказ ОП от интервью Такеру Карлсону - что говорят эксперты

По мнению политолога, директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, несмотря на то, что Карлсон ушел с телевидения, он не растерял своей аудитории и может стать элементом кампании будущего президентства Трампа.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

"Учитывая опыт прошлых ошибок, когда мы ставили на действующего президента США и оказывались в дурацкой ситуации, если даже в планы ОП не входило давать интервью Карлсону, стоило лучше промолчать, чем говорить о его связях с ФСБ. Этой возможностью стоило бы воспользоваться, потому что это очень хороший способ донести свои месседжи до американской аудитории. Там начинается сказываться усталость от неопределенности войны и того, сколько это будет стоить США, ведь американский избиратель прагматичен", - считает Золотарев.

В то же время, по словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, с высокой долей вероятности вопрос интервью Такеру Карлсону мог стать предметом спора в окружении Зеленского.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

"Карлсон еще после интервью с Путиным говорил о желании взять интервью у Зеленского. И, возможно, он выходил с таким предложением к ОПУ, но там, вероятно, так и не решили... Раз Никифоров так это озвучил, то, вероятно, уже есть официальная позиция - кто-то, возможно, и пообещал, что интервью состоится, но в конце концов решили, что минусов от него будет больше, чем плюсов", - отметил Фесенко.

Также эксперт обратил внимание, что республиканцы в США неоднородны и далеко не все поддерживают политику Трампа и возможности убедить людей, которым нравится Путин, в обратном почти нет.

"Это не политическая позиция, у них конспирологический стиль мышления - они уважают только силу, у них отсутствуют ценностные позиции и нет уважения к закону... Дискутировать нужно с теми, кто готов прислушиваться к рациональным аргументам, выслушать позицию и понять ее. Нужно убеждать лично Трампа, а не его аудиторию, ведь ему наплевать на тех, кто его обожает", - говорит Фесенко "Главреду".

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