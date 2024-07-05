Чего нельзя делать во время грозы в квартире: советы, которые спасут

"Что категорически нельзя делать во время грозы в квартире?", – таким вопросом наверняка задаются в грозовую погоду многие и многие люди.

https://glavred.info/lifehack/chego-nelzya-delat-vo-vremya-grozy-v-kvartire-sovety-kotorye-spasut-10578458.html Ссылка скопирована

Чего нельзя делать во время грозы в квартире? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чего нельзя делать во время грозы в квартире?

Во время грозы в квартире нельзя, как сообщает портал News9, делать следующие вещи:

Откладывать меры предосторожности. Не ждите, пока гроза будет совсем близко, чтобы обезопасить себя.

Держать открытыми окна, форточки и двери.

Отключите от сети все электроприборы (даже те, которые не используете).

Отсоедините антенны и другие кабели.

Использовать электроприборы и электронные устройства:

Категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами, так как они могут привлечь молнию.

Не включайте радио, телевизор, компьютер и другие электроприборы.

Не пользуйтесь электроинструментами.

Контактировать с водой:

Не принимайте душ, ванну или не мойте посуду.

Не пейте воду из-под крана, так как она может быть загрязнена молнией.

Находиться возле потенциально опасных мест:

Не стойте у окон, дверей, балконов.

Отойдите подальше от электроприборов, розеток, водопроводных труб, батарей.

Не держите в руках металлические предметы.

Игнорировать меры безопасности:

Следите за новостями и инструкциями МЧС.

Не выходите на улицу во время грозы.

Если вы живете в многоэтажном доме, не пользуйтесь лифтом.

Помните - соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье во время грозы.

Что такое News9? News9 - полностью интегрированный англоязычный новостной бренд на всех цифровых платформах и рассчита на аудиторию, ориентированную на digital-технологии. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 1,19 млн человек.





Можно ли включать свет во время грозы?

Включать свет во время грозы не категорически запрещено, но не рекомендуется.

Дело в том, что при грозе существует риск попадания молнии в линии электропередач, что может привести к скачкам напряжения в сети.

Эти скачки напряжения могут привести к поломке электроприборов, а в худшем случае - к поражению человека электрическим током.

Поэтому, если во время грозы вам необходимо включить свет:

Используйте только те электроприборы, которые вам действительно необходимы.

Отключите от сети все остальные электроприборы, особенно те, которые не имеют защиты от перепадов напряжения.

По возможности, пользуйтесь фонариком или свечами.

Важно помнить, что не нужно выходить на улицу для того, чтобы включить или выключить свет во время грозы. Не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки в электросети.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред