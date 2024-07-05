Чего нельзя делать во время грозы в квартире: советы, которые спасут

Чего нельзя делать во время грозы в квартире?
Во время грозы в квартире нельзя, как сообщает портал News9, делать следующие вещи:
- Откладывать меры предосторожности. Не ждите, пока гроза будет совсем близко, чтобы обезопасить себя.
- Держать открытыми окна, форточки и двери.
- Отключите от сети все электроприборы (даже те, которые не используете).
- Отсоедините антенны и другие кабели.
Использовать электроприборы и электронные устройства:
- Категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами, так как они могут привлечь молнию.
- Не включайте радио, телевизор, компьютер и другие электроприборы.
- Не пользуйтесь электроинструментами.
Контактировать с водой:
- Не принимайте душ, ванну или не мойте посуду.
- Не пейте воду из-под крана, так как она может быть загрязнена молнией.
Находиться возле потенциально опасных мест:
- Не стойте у окон, дверей, балконов.
- Отойдите подальше от электроприборов, розеток, водопроводных труб, батарей.
- Не держите в руках металлические предметы.
Игнорировать меры безопасности:
- Следите за новостями и инструкциями МЧС.
- Не выходите на улицу во время грозы.
- Если вы живете в многоэтажном доме, не пользуйтесь лифтом.
Помните - соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье во время грозы.
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Можно ли включать свет во время грозы?
Включать свет во время грозы не категорически запрещено, но не рекомендуется.
Дело в том, что при грозе существует риск попадания молнии в линии электропередач, что может привести к скачкам напряжения в сети.
Эти скачки напряжения могут привести к поломке электроприборов, а в худшем случае - к поражению человека электрическим током.
Поэтому, если во время грозы вам необходимо включить свет:
- Используйте только те электроприборы, которые вам действительно необходимы.
- Отключите от сети все остальные электроприборы, особенно те, которые не имеют защиты от перепадов напряжения.
- По возможности, пользуйтесь фонариком или свечами.
Важно помнить, что не нужно выходить на улицу для того, чтобы включить или выключить свет во время грозы. Не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки в электросети.
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