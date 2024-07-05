Жителям села в Британии запрещено жить в своих домах - в чем причина

Пустая деревня, открытая для туристов на выходных, служит напоминанием об истории борьбы Великобритании во время Второй мировой войны.

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Жителям села в Британии запрещено жить в своих домах / Коллаж Главред, фото: pexels

Прибрежная деревня Тайнхэм в графстве Дорсет стала известна как "потерянная деревня" графства, которая была эвакуирована во время Второй мировой войны. Жителям деревни сказали эвакуироваться в декабре 1943 года, когда армия заняла эту территорию, чтобы использовать ее для тренировок новобранцев. Когда война закончилась в 1945 году, Тайнхем остался в руках армии, а его бывшие жители не смогли вернуться, сообщает Mirror.

Покидая деревню, жители прикрепили к церкви записку, в которой говорилось: "Пожалуйста, берегите церковь и дома: "Просим бережно относиться к церкви и домам. Мы оставили свои дома, в которых многие из нас жили поколениями, чтобы помочь победить в войне и сохранить свободу людей. Когда-нибудь мы вернемся и поблагодарим вас за то, что вы так хорошо относитесь к селу".

Однако, к сожалению, жителям было запрещено возвращаться, несмотря на кампании, призывавшие их к этому.

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Сейчас, 80 лет спустя, Тайнхэм остается частью артиллерийского училища боевых бронированных машин, хотя оно открыто для посещения туристами в выходные дни, а некоторые старые здания все еще стоят.

Посетители деревни могут прогуляться по улице "The Row", улице из четырех террасных домов, которые сейчас находятся в руинах. Вы можете зайти в пустые оболочки этих коттеджей, на которых теперь размещены раскадровки, раскрывающие истории тех, кто жил в этих домах.

Туристы также увидят старую телефонную будку, которая была восстановлена до былой красоты в 2012 году после того, как за годы запущенности ее заняли растения.

Также до сих пор стоит сельская школа, в которой часто проводятся выставки, посвященные истории Тайнхема до его эвакуации.

Местная церковь Святой Марии претерпела значительно меньшие повреждения, чем другие части села, благодаря тому, что армия сохранила интерьер. Однако до 1990-х годов церковь остро нуждалась в реставрации, которая была начата в начале 2000-х годов и завершена в 2003 году.

Ферма Тайнхэм также подверглась реставрации, амбары и хозяйственные постройки больше не находятся в руинах. Здания фермы теперь используются для проведения выставок, а снаружи превратились в место для пикников для посетителей.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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