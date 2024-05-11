Не в сентябре 1939 года: Галимов раскрыл настоящую дату начала 2 Мировой для Украины

Провозглашение в марте 1939 года государства Карпатская Украина стало первым вооруженным сопротивлением планам Гитлера по переделу Европы, отмечают историки.

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Когда началась Вторая мировая для Украины - Галимов удивил ответом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia, ua.depositphotos.com

Общепринято считать, что Вторая мировая началась для мира 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Однако, для Украины эта война началась еще раньше. Об этом рассказал историк Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Дмитрий Гайнетдинов в эфире программы "Реальная история" с Акимом Галимовым.

Когда началась Вторая мировая война для Украины

По его словам, события, ставшие спусковым крючком для начала Второй мировой войны, охватили территорию Украины еще в 1938 году.

"Это как раз апогей печально известного примирения Гитлера, когда западные демократии шли на уступки в его агрессивных экспансиях. При этом они пытались этими уступками фактически утихомирить его аппетиты, что, конечно, имело абсолютно обратный эффект. И именно в 1938 году произошел печально известный Мюнхенский сговор, в результате чего начался фактически раздел Чехословакии", - рассказал он.

Что известно о Мюнхенском соглашении

Документалист Аким Галимов отмечает, что Мюнхенское соглашение было подписано 30 сентября 1938 года. По его условиям Англия и Франция согласились на аннексию Гитлером Судецкой области, территорию Чехословакии, которые населяли этнические немцы.

"Это произошло за спиной у самой Чехословакии, мнение которой вообще не учли. Европейские политики надеялись, что отдав Гитлеру эти земли, они не допустят войны в Европе. Так же как и некоторые современные политики убеждали в 2014 году, что это хорошая идея замирить Путина, отдав ему часть украинских земель. Но, как показывает история, умиротворить диктатора невозможно. Ему сразу нужно давать отпор", - рассказывает в видео Аким Галимов.

Кто такой Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Галимов добавляет, что большинство современных историков и политиков считают Мюнхенское соглашение самым большим позором Европы. Главным противником соглашения в Европе в те времена был Черчилль, который пришел к власти на фоне его критики.

"Выбирая между войной и позором, вы выбрали позор. Теперь вас ждет и война, и позор", - отмечал Черчилль.

Как украинцы противостояли агрессии нацистской Германии

Уже в ноябре 1938 года союзники Германии оккупировали еще часть земель Чехословакии.

"На тот момент украинские земли, а именно Закарпатье, входило в состав Чехословакии. А затем, после того, как Германия отобрала у этого государства Судецкую область, то свою часть трофеев забрали и ситуативные союзники Германии. В частности, Венгрия получила часть территории Закарпатья, включая город Ужгород", - отмечает историк Дмитрий Гайнетдинов.

Смотрите видео Акима Галимова о роли Украины во Второй мировой войне:

Что известно о Карпатской Украине

Он указывает, что вся территория Закарпатья должна была достаться союзнику Гитлера Венгрии.

"И именно в этот решающий момент истории украинцы Закарпатья отказались быть фактически объектами истории и была провозглашена в городе Хуст 15 марта 1939 года независимость Карпатской Украины. Так соответственно поставило украинское государство, хотя и в небольшом территориальном измерении", - отмечает историк Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Аким Галимов добавляет, что украинцы избрали свое правительство, которое возглавил Августин Волошин. Организовали собственные силы обороны - Карпатскую Сечь, чтобы защищать украинские земли от венгерской оккупации.

"Однако Сечь насчитывала всего две тысячи воинов, имела дефицит оружия и немало союзников, в отличие от венгерской армии, которую поддерживала нацистская Германия", - рассказывает Аким Галимов.

Дмитрий Гайнетдинов сообщил, что фактически в марте 1939 года в ходе трехдневных боев венгерская армия оккупирует Закарпатье, но вместе с тем украинцы Закарпатья фактически первыми в Европе оказывают вооруженное сопротивление планам Гитлера и его союзников глобально переделить Европу, построить этот новый европейский порядок.

"По большому счету это был первый акт вооруженного сопротивления в Европе. Поэтому борьба с союзниками нацистов для украинцев началась 15 марта 1939 года, на полгода раньше официальной даты начала Второй мировой", - резюмировал историк Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Дмитрий Гайнетдинов.

Кто такой Дмитрий Гайнетдинов Дмитрий Гайнетдинов - ведущий экскурсовод Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (Киев), заведующий отделом научно-просветительской работы.

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