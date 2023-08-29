Уинстон Черчилль - цитаты о войне, о России и об удаче

"Черчилль цитаты о войне" ‒ очень популярный запрос среди фанатов истории и просто обывателей. Главред подобрал самые известные цитаты Уинстона Черчилля.

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Уинстон Черчилль был известный острословом / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Легендарный британский политик и писатель (ни много, ни мало ‒ обладатель Нобелевской премии по литературе за 1953 год) Уинстон Черчилль был (помимо пристрастия к коньяку и сигаром) еще очень известен своим красноречием и регулярно публично выступал (особенного когда был премьер-министром Великобритании). И сборники его цитат продавались и продаются громадными тиражами.

Черчилль цитаты никогда не сдавайтесь

"Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, кроме как по соображениям чести и здравого смысла. Никогда не поддавайтесь силе; никогда не уступайте явно превосходящей мощи врага", ‒ сказал он, когда разговаривал со школьниками в престижной лондонской школе Хэрроу 29 октября 1941 года.

Черчилль цитаты о России

Как представитель британской аристократии и в силу этого человек довольно консервативный, он крайне не любил коммунистическую Россию (то бишь СССР ‒ даром, что в годы Второй мировой войны ему пришлось сотрудничать со сталинским режимах в рамках антигитлеровской коалиции). Посему высказывания Черчилля о России, как правило, нелицеприятно.

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"Судьба обошлась с Россией безжалостно. Ее корабль затонул, когда до гавани оставалось не более полумили. […] В России человека называют реакционером, если он не хочет, чтобы самого его ограбили, а жену и детей убили. […] В философии русских большевиков нет ни одного социального или экономического принципа, который не был бы миллион лет назад осуществлен на практике термитами […]. Как поведет себя Россия, я предсказать не берусь. Это всегда загадка, больше того — головоломка, нет, тайна за семью печатями. А впрочем, у этой загадки, может, и есть отгадка — русские национальные интересы настанет день, когда всем станет окончательно ясно, что задушить большевизм в колыбели было бы величайшим благом для всего человечества", ‒ сказал он.

Как сказал Черчилль про удачу

Черчилль еще был видным представителем, если можно так выразиться, легендарной школы британского юмора и иронии. К примеру, ему ничего не стоило пошутить над катастрофой океанского лайнера "Титаник" ‒ который в 1912 году затонул в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом.

"Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы!", ‒ сказал Черчилль некогда.

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