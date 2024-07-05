Штормовое предупреждение в Украине - какие регионы охватит непогода

Грозы, град и шквалы - в Украину пришла непогода, которая охватит восемь регионов.

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Непогода в Украине / коллаж: Главред фото: Интерфакс, Новости Волынь

Украину в ближайшие дни накроют сильные грозы с градом и шквальным ветром. Синоптики сообщают о штормовом предупреждении в восьми регионах. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Днем 5 июля в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. видео дня

В восьми областях будет бушевать непогода, в частности в: Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

Погода на остальной территории Украины 5 июля

На остальной территории страны погода будет облачной с прояснениями. В Гидрометцентре сообщили, что температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях днем составит +22°...+27°. На остальной территории столбики термометров покажут +28°...+33°, на востоке страны местами будет сильная жара +35°...+37°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +22°...+27°, а в Киеве термометры покажут +24°...+26°.

Погодные условия в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что мощная магнитная буря накрыла страну 26 июня и врезалась с мощностью 4 баллов. После этого ее сила начала внезапно расти. 27 июня мощность бури достигла 6-ти баллов, а 28 июня - почти 8-ми баллов, что сделало ее невероятно сильной. Уже к концу месяца магнитная буря достигла отметки 5-ти баллов, но не закончилась.

Также синоптики предупреждают о том, что в Украине 5 июля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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