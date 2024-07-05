У россиян есть успехи: враг развивает наступление на Торецком направлении - DeepState

В Донецкой области осложняется ситуация для ВСУ, российские оккупанты постоянно атакуют наши позиции и подтягивают много пехоты.

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На Торецком направлении враг пользуется сложной ситуацией ВСУ и сунет вперед / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с DeepState

В Донецкой области одним из самых сложных направлений по состоянию на сегодня является Торецкое. Там в украинских защитников возникли трудности, особенно в районе Юрьевки и Нью-Йорка. Как сообщает соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо", враг видит в этом возможности.

Оккупационные войска РФ активно пользуются сложностями в рядах ВСУ. Они без остановки атакуют позиции наших защитников, при этом задействуют большое количество пехоты. Также на Торецкое направление оккупанты подтягивают немало резервов.

"Враг видит возможность воспользоваться успехами и развивать их. Наши бойцы делают все возможное, сдерживая натиск на своих плечах и работая на пределе возможностей. Однако враг наращивает потенциал, применяя большое количество обстрелов, работает артиллерия, авиация", - пояснил Погорелый. видео дня

Кроме этого враг не прекращает обстреливать Торецкую агломерацию и окружающие населенные пункты. Такая тактика противника, фактически, направлена на сравнивание с землей городов и сел. Поэтому сейчас ситуация там, по словам сооснователя DeepState, усложняется и ухудшается.

Кто такой Роман Погорелый? Роман Погорелый - аналитик, соучредитель проекта DeepState, интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне стало известно, что российские оккупанты пытаются накопить свои силы в направлении Выемки, что к северу от Бахмута и к востоку от Краматорска. Там враг готовится к штурму.

Напомним, враг сконцентрировал в районе Часового Яра определенное количество сил. Тактика противника основывается на использовании авиации, которая полностью уничтожила застройки в микрорайоне "Канал". После чего наши войска отошли, понимая, что нет смысла удерживать этот участок.

Ранее в НГУ сообщили, что на фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях. Речь идет о районах Макеевки, Спирного и Часового Яра.

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