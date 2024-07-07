ВСУ опровергли данные о потере 99 тысяч военных России в битве за Часов Яр

Недавно издание Forbes опубликовало данные о том, что оккупационная армия РФ потеряла до 99 тысяч военнослужащих во время битвы за Часов Яр. Представитель ОСУВ "Хортица" Нараз Волошин в эфире телемарафона назвал эту информацию неправдивой и озвучил, сколько на самом деле военных потеряла страна-агрессор за все время активной вражеской операции вокруг населенного пункта.
4 июля Forbes опубликовал статью, в которой говорилось о битве за микрорайон Канал в Часовом Яру, откуда впоследствии украинские военные были вынуждены отойти на более выгодные позиции. Со ссылкой на военных экспертов, издание утверждало, что российские оккупанты потеряли в результате этой битвы 99 тысяч военных.
Волошин прокомментировал, что эта цифра близка к реальности разве в том, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого соприкосновения на Востоке Украины в течение трех месяцев.
Так действительно в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в апреле зафиксированы потери РФ - более 24 тысяч военных, в мае - почти 26 тысяч оккупантов, а в июне - почти 32 тысячи.
"Я не стану спорить с экспертами. Но по Часовому Яру цифра слишком большая. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тысяч... личного состава российского было уничтожено, похоронено в посадках", - добавил Волошин.
Кто такой Назар Волошин?
Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.
Ситуация в районе Часового Яра - последние новости
Недавно стало известно, что в Часовом Яру в дальнейшем украинские силы будут удерживать противника вдоль самого канала, откуда им пришлось отступить. С помощью артиллерии - это можно делать долго.
Ранее сообщалось, что враг сконцентрировал в районе Часового Яра определенное количество сил. Тактика противника основывается на использовании авиации, которая полностью уничтожила застройки в микрорайоне "Канал". Однако предпосылок для выхода ВСУ из Часового Яра нет.
Напомним, страна-агрессор Россия смогла захватить восточный квартал Часового Яра, который отделен от основной части города водным каналом. Этот скромный успех стоил России жизни нескольких тысяч солдат.
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