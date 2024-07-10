'Сбивать трудно': офицер ВСУ раскрыл проблему при отражении воздушных ударов РФ

Андрей Крамаров пояснил, чего не хватает украинским войскам при отражении ударов РФ.

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/ Коллаж: Главред, фото: Telegram/Володимир Зеленський, Міноборони України

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров прокомментировал ситуацию вокруг воздушных ударов страны-агрессора РФ по Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, основное, чего не хватает украинским войскам, так это ракетных комплексов и средств РЭБ.

"Но учитывая размеры и высоты работы БПЛА, потому что у них довольно низкий индекс поперечного рассеяния и отражения (для того, чтобы их могли увидеть, например, радиолокационные станции), теоретически такого класса БПЛА, может поражать и тактическая авиация", - отметил эксперт.

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По его словам, для РЛС советских модификаций - истребителей МиГ-29, Су-27 и штурмовиков Су-25 - БПЛА являются малозаметной целью и им трудно на нее навестись.

"Я знаю, что цели такого типа сбивались в ручном режиме, а это довольно трудно", - добавил Крамаров.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - офицер резерва ВСУ, военный эксперт. Согласно странице в Facebook, ранее работал в должности "Главный специалист" в Национальном банке Украины и юрисконсультом в Ощадбанке. Изучал международный бизнес в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и право в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Удары РФ по Украине - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Уже известно, что в результате ракетного удара РФ в Киеве погибли 32 человека, пострадали 117 человек.

По итогу аварийно-спасательных работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник, стало известно о том, что погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.

Как известно, российские оккупанты систематически обстреливают Харьков ракетами из Белгородской области и проводят наземные операции в приграничье Харьковщины. Несколько недель назад после того, как на Западе разрешили Украине применять иностранное оружие по территории РФ, HIMARS атаковал на Белгородчине две установки С-400, которые оккупанты, вероятно, используют, как и С-300, для ударов по Харькову и области.

/ Инфографика Главреда

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