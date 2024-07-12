"Это возможно": эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года

Страна-агрессор Россия сделает все возможное, чтобы этот сценарий не сработал.

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Эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года/ коллаж: Главред, фото: Главред, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Выход украинских войск на границы 1991 года возможен. Но это произойдет лишь при одной из двух причин - либо если в стране-агрессоре РФ сменится режим, либо если путинский режим предельно ослабнет и не будет способен дальше вести войну против Украины.

Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду. Он отметил, что это возможно лишь после длительного истощения России.

"Это возможно, но в конце сценария, о котором мы говорили. То есть когда долговременная стратегия истощения России и ее внутренняя дестабилизация приведет либо к замене путинского режима, либо к его предельному ослаблению, когда он уже будет просто не способен к ведению боевых действий", - отметил Розумный. видео дня

Но Россия и Путин сделают всё возможное, чтобы этот сценарий не сработал и для них критический момент - это выход из-под санкций, то есть экономической, технологической деградации РФ, добавил политический эксперт.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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Ранее политический эксперт Максим Розумный отмечал, что горячая фаза войны продлится 1-2 года, далее возможны два сценария. РФ либо будет пытаться силовым способом одолеть Украину, либо будет предлагать компромиссы, на которые рано или поздно украинская сторона всё-таки согласится.

Также ранее в NYT отмечали, что помощи Запада будет недостаточно для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году. Поставки ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займут недели, если не месяцы.

Напомним, в Британии озвучили рекордные потери России. Новая Харьковская операция не только не принесла успеха оккупантам, но и поставила новые антирекорды для России.

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