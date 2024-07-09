Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

В новый пакет военной помощи войдут беспилотники, система ПВО, боеприпасы и ракеты.

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Украина получит от Германии большой пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, defense.gov

Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли беспилотники, системы ПВО, боеприпасы и ракеты. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Вооружение будут поставлять из запасов Бундесвера и и благодаря промышленным поставкам.

В пакет помощи вошли:

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боеприпасы для боевого танка Leopard 1;

зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракетами к нему;

два радара воздушного наблюдения TRML-4D;

9 тысяч патронов к GEPARD;

55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 58 тысяч патронов калибра 40 мм;

30 разведывательных беспилотников VECTOR и 10 надводных дронов;

200 мобильных глушилок для БПЛА;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 10 защищенных автомобилей и два пикапа;

четыре бронированные машины разминирования WISENT 1 с запчастями;

39 терминалов SatCom;

150 очков ночного видения;

93 тысячи дымовых гранат, детонаторы;

800 штурмовых винтовок MK 556, 10 HLR 338 и 150 CR;

250 пулеметов MG5.

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Как писал Главред, в пакет 2,3 млрд долларов войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США. При этом Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.

Известно, что США ставят на "стоп" все другие контракты по оборонным заказам, в приоритете - Украина. Президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности - батареи Patriot.

Однако Зеленский констатировал, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) выполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.

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