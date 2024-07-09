Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли беспилотники, системы ПВО, боеприпасы и ракеты. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.
Вооружение будут поставлять из запасов Бундесвера и и благодаря промышленным поставкам.
В пакет помощи вошли:
- боеприпасы для боевого танка Leopard 1;
- зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракетами к нему;
- два радара воздушного наблюдения TRML-4D;
- 9 тысяч патронов к GEPARD;
- 55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 58 тысяч патронов калибра 40 мм;
- 30 разведывательных беспилотников VECTOR и 10 надводных дронов;
- 200 мобильных глушилок для БПЛА;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 10 защищенных автомобилей и два пикапа;
- четыре бронированные машины разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 39 терминалов SatCom;
- 150 очков ночного видения;
- 93 тысячи дымовых гранат, детонаторы;
- 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 HLR 338 и 150 CR;
- 250 пулеметов MG5.
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Как писал Главред, в пакет 2,3 млрд долларов войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США. При этом Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.
Известно, что США ставят на "стоп" все другие контракты по оборонным заказам, в приоритете - Украина. Президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности - батареи Patriot.
Однако Зеленский констатировал, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.
"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) выполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.
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