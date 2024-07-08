Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталями

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.