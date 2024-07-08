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Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталями

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2024, 21:07
1062
В результате российской ракетной атаки на Украину пострадали по меньшей мере 140 человек.
ракетная атака на Украину, удар по Охматдету
В Украине возросло количество жертв в результате ракетной атаки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Украине внезапно увеличилось количество жертв и пострадавших в результате ракетной атаки 8 июля. Детали рассказали спасатели.

Российские ракеты убили всего 33 человека и ранили 140 человек. Однако количество пострадавших и погибших может увеличиться, ведь спасатели до сих пор разбирают завалы.

Среди погибших 22 человека в Киеве, 11 - в Днепропетровской области. Также отмечается, что 74 ранены в Киеве, 2 человека - в Киевской области, 64 - в Днепропетровской области.

видео дня

Известно, что спасателям удалось достать из-под завалов 11 человек в Киеве и 8 человек в Днепропетровской области.

"Всего к работам по Украине привлечено 619 спасателей и 132 единицы техники", - говорится в сообщении.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред

Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.

Позже стало известно о том, что в Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей и их мамы. Тела обнаружили спасатели, разбирая завалы разрушенного дома. Это были 9-летняя девочка, 11-летний мальчик и их мама.

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