ATACMS 'закосили' ГРУшников и технику: подробности ударов по русским в Луганске

По словам главы Луганской ОГА, прилет произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища и ремонтного завода".

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По россиянам прилетело / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС Харьковщины, ресурсы боевиков

В результате ракетных ударов в понедельник, 27 мая, по оккупированному Луганску было ликвидировано более 20 элитных российских спецназовцев, подтверждают российские Z-паблики.

Пропагандисты жалуются, что прилетело по замаскированной базе спецназа Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), бойцов этого подразделения как раз готовили к отправке "на одно из самых горячих направлений" фронта.

"У нас 26 погибших, потеряно 4 единицы техники. Еще более 20 человек ранены", - цитируют российские паблики свои "источники" в Генштабе РФ.

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Z-военкоры уже намекают, что будут по этому поводу терроризировать местное население, которое подозревают в "сотрудничестве" с Украиной. Расследуют и "предателей в армии".

Кроме того, один из ударов якобы пришелся на базу ремонта и хранения военной техники.

Удар по оккупантам в Луганске - главное

В оккупированном Россией Луганске в понедельник вечером, 27 мая, прогремели взрывы . На опубликованных очевидцами кадрах видно, как за жилыми домами в Луганске виднеется большое пламя и поднимается столб дыма.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Лысогора, прилет произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода".

Потери авиационной техники могут быть существенными, отмечал он.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

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